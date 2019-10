Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","shortLead":"A Google frissítette térképes szolgáltatását, a korábbinál sokkal pontosabb lett a hangos navigáció.","id":"20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1841d0-265d-4629-b9aa-5c4f5e84df50","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_google_terkep_frissites_navigacio_hangutasitas","timestamp":"2019. október. 15. 08:03","title":"Új funkció jött a Google Térképbe, jól jön majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","shortLead":"A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.","id":"20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8be64e4-228d-4e43-a20b-409d38e695fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0753a0-2157-46d8-a996-0f637d269495","keywords":null,"link":"/elet/20191015_vilagvege_hollandia_ruinerwold_pince_csalad","timestamp":"2019. október. 15. 17:36","title":"Tíz éven át várta a világvégét a föld alatt egy holland család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken keresztül bepillantást nyerhetünk az egykori légi harcokba és a repülésben gazdag mindennapjaikba. Az első részben megtudjuk, hogyan lett pilóta a két férfiból. ","shortLead":"Hernáth Csaba Veteránfilmje az utolsó két II. világháborús magyar vadászpilóta életét mutatja be. Történeteiken...","id":"201901015_Veteranfilm_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2863f21-967f-4e5a-959a-0b42900afaef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce46c8-ea8f-483a-928f-ad05041646a9","keywords":null,"link":"/360/201901015_Veteranfilm_elso_resz","timestamp":"2019. október. 15. 19:00","title":"Doku360: \"A vadászpilóta a levegő bohóca, és én tudtam, hogy az leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében Nadya Tolokonnikova. Részlet a Pussy Riot alapítójának könyvéből.","shortLead":"Forradalmat nem kapni pénzért, a forradalomért önmagadat kell odaadni - írja nemrégiben magyarul is megjelent könyvében...","id":"20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd0705a-691a-4d77-8c1f-2b6223ec5594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6c34e7-cf7d-4323-b74b-eff2b202cf57","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191015_Ezt_a_dontest_mindenkinek_meg_kell_hoznia_ne_eljunk_hazugsagban","timestamp":"2019. október. 15. 16:15","title":"\"Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia: ne éljünk hazugságban!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","id":"20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebf5103-3a61-45ec-8c70-665bac037f88","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","timestamp":"2019. október. 15. 11:50","title":"Szijjártó: Magyar érdek, hogy Törökország telepítse vissza a bevándorlókat Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","shortLead":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","id":"20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc2856-cfff-4c28-aa0b-1b20c8f7db40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_horvatorszag_elnokvalasztas_ana_karabatic","timestamp":"2019. október. 15. 14:03","title":"Fű és prostitúció: érdekes programmal jön a Playboy-modell a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs is fehér – összegzi vizsgálódása tapasztalatait Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója.","shortLead":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs...","id":"20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef06279f-16d3-4178-af1b-e2777e239f94","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_Alig_maradtak_olyan_vallalkozok_akik_teljesen_fuggetlenek_a_Fidesztol","timestamp":"2019. október. 16. 16:52","title":"MTA-kutató: Alig maradtak olyan vállalkozók, akik teljesen függetlenek a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]