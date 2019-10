Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb demonstráció volt Budapesten a Törökország által megtámadott szíriai kurdok mellett.

","id":"20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76950467-2a41-4f8b-9d33-cb529ad32717","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Karacsony_Gergely_kitette_a_kurd_zaszlot_a_Varoshazara","timestamp":"2019. október. 19. 19:30","title":"Karácsony Gergely kitette a kurd zászlót a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták, hogy a testtömegindexszel (BMI) együtt növekedett a zsír mennyisége a mintákban. Az eredmények segíthetnek megmagyarázni, miért emelkedik az asztma kialakulásának kockázata a túlsúlyos embereknél","shortLead":"Először találtak zsírszövetet túlsúlyos és elhízott emberek tüdejében ausztrál kutatók. Azt találták...","id":"20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ed92a-81ee-4183-a658-dea0b70091f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_elhizas_tulsulyos_emberek_asztma_kialakulasanak_kockazata_zsirszovet","timestamp":"2019. október. 20. 13:03","title":"Megvizsgálták 52 túlsúlyos ember tüdejét, az eredmény sok mindent megmagyaráz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7513d3-b4e3-48ec-90d0-2df87dd69cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon megsemmisítették a vasárnapi voksolás eredményét. Jászeberényben szoros eredményben kapott ki a kormánypárti jelölt. A vasárnap megválasztott városvezető arról számolt be, hogy megsemmisített iratokkal teli zsákokat talált a polgármesteri hivatalban.","shortLead":"Első fokon megsemmisítették a vasárnapi voksolás eredményét. Jászeberényben szoros eredményben kapott ki a kormánypárti...","id":"20191019_Ledaralt_iratokkal_teli_zsakokat_talalt_Jaszberenyben_a_frissen_megvalasztott_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7513d3-b4e3-48ec-90d0-2df87dd69cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6a9571-f780-4b8a-9959-80b71410b269","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Ledaralt_iratokkal_teli_zsakokat_talalt_Jaszberenyben_a_frissen_megvalasztott_polgarmester","timestamp":"2019. október. 19. 12:01","title":"Megismételhetik a polgármester-választást Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy ember megsérült, a forgalmat az M0-sra terelik.

","id":"20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce13aed-2202-4eb1-99dd-337663d0e49d","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Durva_baleset_volt_az_M3ason_lezartak_az_autopalyat","timestamp":"2019. október. 19. 17:24","title":"Durva baleset volt az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai kutatók. Ilyenkor a terhesség megszakadása olyan egyértelmű jelek nélkül történik, mint a vérzés vagy a görcsölés.","shortLead":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai...","id":"20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7da6c-4e97-4478-b9d9-1cc1a404162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","timestamp":"2019. október. 19. 14:03","title":"Drámai hatását mutatták ki a légszennyezettségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","shortLead":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","id":"20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c96ed-8d6f-4224-8e3a-538a731286dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:51","title":"A győri rendőrök biztosan nem nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]