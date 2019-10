Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jobban állunk, de a kibervédelem vezetője szerint több olyan szakemberre lenne szükség, akik a kiberbiztonságot érdemben tudják javítani.","shortLead":"Jobban állunk, de a kibervédelem vezetője szerint több olyan szakemberre lenne szükség, akik a kiberbiztonságot...","id":"20191030_kiberbiztonsag_kibervedelem_magyarorszag_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da2bca8-2c77-4448-b55f-400a0cad76cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_kiberbiztonsag_kibervedelem_magyarorszag_konferencia","timestamp":"2019. október. 30. 15:03","title":"Javult Magyarország kiberbiztonsága, de még nem dőlhetünk hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","shortLead":"Az SQ8 eddig sem szenvedett erőhiányban, mostantól azonban kis túlzással élve akár egy hegyet is el lehet vontatni vele.","id":"20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74613c39-de9b-4980-aeb1-434d28bc281c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86acecf-80a7-472a-a045-4762a161742f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_520_loeros_dizel_szivet_kapott_az_audi_sq8_divatterepjaro","timestamp":"2019. október. 31. 13:21","title":"520 lóerős dízel szívet kapott az Audi SQ8 divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","shortLead":"Az üldözést a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette.","id":"20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ece6e48-2dcc-499f-8e46-3062882e412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc8990e-fbb7-4d14-8709-25fe6f8bef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Pecsi_ekszerrablas_a_taxis_vegig_kozvetitette_merre_menekul_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 30. 22:02","title":"Pécsi ékszerrablás: a taxis végig közvetítette, merre menekül a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapra a rácsok mögé kerül.","shortLead":"Egy hónapra a rácsok mögé kerül.","id":"20191029_Ket_penzvaltot_is_sokkoloval_akart_kirabolni_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837eb798-1fd6-481c-bba0-a75c7495956c","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ket_penzvaltot_is_sokkoloval_akart_kirabolni_egy_ferfi","timestamp":"2019. október. 29. 17:29","title":"Két pénzváltót is sokkolóval akart kirabolni egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","shortLead":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","id":"20191031_mav_tartozas_blicceles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91a7bd-faa9-4796-9ecf-00169e7da8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_mav_tartozas_blicceles","timestamp":"2019. október. 31. 13:53","title":"Milliárdokkal tartoznak a MÁV-nak a bliccelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","shortLead":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","id":"20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c1d3b-21b2-47e0-bb11-c1d291b1deb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","timestamp":"2019. október. 30. 13:44","title":"192 millió forintos bírságot akasztottak a Facebook nyakába a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","shortLead":"Az előadóművésznek ez volt a végakarata.","id":"20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92c5669-38ca-4798-940e-db3cd44fba03","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Budapesten_temetik_el_Terry_Blacket","timestamp":"2019. október. 31. 09:42","title":"Budapesten temetik el Terry Blacket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]