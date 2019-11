Klaus Johannisnak, Románia elnökének presztízse nagyobb külföldön, mint odahaza, de így is mindenki biztosra veszi, hogy ő végez az első helyen az elnökválasztási küzdelem első fordulójában vasárnap.

A közvélemény-kutató intézetek 45 százalékra becsülik Johannis szavazótáborát, amitől a vetélytársak messze elmaradnak, de számukra is igen fontos az elnökválasztás. Különösen a szociáldemokraták számára: Viorica Dancila, az egykori EP-képviselő, aki nemrég még hazája miniszterelnöke volt, nem is tagadja, hogy nekik élet-halál kérdés bekerülni a második fordulóba. "Ha nem jutunk be a második fordulóba, akkor a szemétkosárba kerülünk!"- nyilatkozta.

„Klaus Johannisra szavaztam 2014-ben, és most is rá fogok! Megakadályozta azt, hogy az ország káoszba forduljon. Amikor az utcán tüntettünk a szociáldemokraták korrupciója ellen, akkor éreztük, hogy mellettünk áll!"- mondta egy 28 mezőgazdasági mérnök, Marta Constantinescu Kolozsváron az Emerging Europe című portál tudósítójának.

A szociáldemokraták szabadesésben

A Ceausescu-rendszer kormányzópártjának utóda nem is oly rég még Románia vezető ereje volt. Sőt, ügyes diplomáciával azt is elérték, hogy Donald Trump elnöki beiktatásán ők legyenek az egyetlen külföldi delegáció. Azután pedig hatalmas fegyvervásárlásokkal biztosították maguknak az USA jóindulatát.

Ennek megfelelően Washingtonban Lengyelország mellett Romániát tekintik a régió másik stratégiai fontosságú államának, melynek belső helyzete is fontos az Egyesült Államok számára. Épp ezért Laura Codruta-Kövesi ügyész a bukaresti amerikai követség aktív támogatásával juttatott rács mögé több korrupt politikust.

A szociáldemokraták, akiknek különösen sok emberét csukatta le az ügyésznő, végül rákényszerítették Klaus Johannis elnököt, hogy leváltsa őt. Brüsszelben viszont alkalmasnak látták Codruta-Kövesit az új európai ügyészség élére, ahova végülis megválasztották, hiába tett meg mindent a román kormány, hogy megakadályozza ezt.

Ez az Orban nem az az Orbán

Végül Ludovic Orban kisebbségi kormánya kapott bizalmat a parlamentben, így fordulat következett be Bukarestben Európa irányában. Míg korábban a szociáldemokraták kormányzását gyakran érte kritika az Európai Unió oldaláról a jogállamiság leépítése és a korrupció miatt, addig az új kormányzat elkötelezett az európai irányvonal mellett. "Nem is tudom, hogy hány embert kell kirúgnom!"- nyilatkozta Ludovic Orban miniszterelnök az előző rezsim káderpolitikájára célozva, amelyben kizárólag a lojalitás számított, a szakmai szempontok végképp háttérbe szorultak.

Az elnökválasztás első fordulóját vasárnap tartják meg Romániában, a másodikat pedig két héttel később. Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilatkozott: reméli , hogy Klaus Johannis az első fordulóban úgy nyer, hogy nem is lesz szükség másodikra. Ellenfelei szerint ugyanakkor ez vágyálom csupán.