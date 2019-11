Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","shortLead":"Meg kell tartani azt az embert, aki tudja motiválni a játékosokat és a szurkolók is elfogadják – mondta az MLSZ elnöke.","id":"20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc2443f-7d6b-4960-b427-3da795a6d834","keywords":null,"link":"/sport/20191106_Csanyi_Rossi_akkor_is_marad_ha_nem_jutunk_ki_az_Europabajnoksagra","timestamp":"2019. november. 06. 12:51","title":"Csányi: Rossi akkor is marad, ha nem jutunk ki az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","shortLead":"Nem elég a törökök miatti lezárás, az Üllői úton sem egyszerű az élet.","id":"20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468c66d6-1060-41a5-a4f2-583c066bf939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff350ce6-3daf-4754-a971-2465366f6498","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Orosz_szurkolok_tortek_at_a_rendorsorfalon_az_FTCCSZKA_elott","timestamp":"2019. november. 07. 20:09","title":"Orosz szurkolók törtek át a rendőrsorfalon az FTC-CSZKA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","shortLead":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","id":"20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb043ba8-84f3-49cb-b315-30070489520c","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","timestamp":"2019. november. 06. 21:05","title":"Leépítéstől tart az Elmű-ÉMÁSZ üzemi tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","shortLead":"A büntetett előéletű férfira börtönt kért az ügyész. ","id":"20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec0f239-3d19-4947-9938-60133c087b12","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Temetobol_lopta_el_egy_no_penztarcajat","timestamp":"2019. november. 08. 10:23","title":"Temetőből lopta el egy nő pénztárcáját, aztán ittasan vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0772e5ce-341c-43b6-b73a-644b91e73e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket a TEK fogta el.","shortLead":"A szervezőket a TEK fogta el.","id":"20191106_Veresre_marcangoltak_egymast_a_kutyak_a_mohacsi_allatviadalon_eliteltek_a_szervezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0772e5ce-341c-43b6-b73a-644b91e73e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb58a5-87cb-462f-b0a5-0cac3e9f8250","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Veresre_marcangoltak_egymast_a_kutyak_a_mohacsi_allatviadalon_eliteltek_a_szervezoket","timestamp":"2019. november. 06. 18:35","title":"Véresre marcangolták egymást a kutyák a mohácsi állatviadalon, elítélték a szervezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","shortLead":"Itt lenne az ideje a jól megérdemelt pihenésnek. ","id":"20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2498eee4-c1e3-4d74-8ebd-0ad124b30276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cc6d3d-c62b-4785-bb83-2e88734b67e6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_A_23_eves_Timothee_Chalamett_kifarasztotta_a_sztarsag_kicsit_visszavonul","timestamp":"2019. november. 06. 14:47","title":"A 23 éves Timothée Chalamet-t kifárasztotta a sztárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","shortLead":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","id":"20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69411036-3fbd-4ddc-8f14-16ae942dea0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","timestamp":"2019. november. 07. 14:34","title":"Ez az igazi koreai luxusautó, a Genesis G90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]