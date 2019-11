Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","id":"20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa28e5b-32f4-49f7-b240-a2d690d0c641","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","timestamp":"2019. november. 11. 21:23","title":"Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","shortLead":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","id":"20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c070b97-6ebd-46b3-8202-fcec40fa4781","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","timestamp":"2019. november. 12. 16:58","title":"Berendelték az amerikai nagykövetség ügyvivőjét az Orbánnal kapcsolatos fake news miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában. „A tranzakció révén a Mol megerősíti pozícióját az újrahasznosításra épülő műanyag termékek piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is” – írja közleményében a magyar olajmulti.","shortLead":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában...","id":"20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2aed10-d3d1-412b-87ae-a8e8c509e33c","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","timestamp":"2019. november. 11. 15:21","title":"Német céget vásárolt a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"","category":"vilag","description":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti képviselői közül 63 szavazta meg a Maia Sandu ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt.\r

","shortLead":"Öt hónap után megbukott az EU- illetve Moszkva-párti tömörülésekből álló moldovai kormánykoalíció: a 101 parlamenti...","id":"20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2bfc2-1b11-4700-b89b-b851726e26d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Nem_tartott_sokaig_a_termeszetellenes_moldovai_kormany","timestamp":"2019. november. 12. 17:04","title":"Nem tartott sokáig a „természetellenes” moldovai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki. Izrael arra szólította fel az embereket, hogy csak akkor utazzanak Tel-Aviv környékére, ha feltétlenül szükséges. ","shortLead":"Az éjjel végeztek az Iszlám Dzsihád nevű szervezet vezetőjével, erre válaszul a Gázai övezetből rakétákat lőttek ki...","id":"20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf01cde-61a0-47c7-8394-4d148a33e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Haborus_keszultseget_rendeltek_el_TelAviv_kornyeken","timestamp":"2019. november. 12. 09:06","title":"Háborús készültséget rendeltek el Tel-Aviv környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések amerikai kutatók szerint. ","shortLead":"Nincs különbség a lányok és a fiúk agyfejlődése között, így a matematikai képességeknél sem érzékelhetők eltérések...","id":"20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0b460-14c9-4654-a777-e998f608183b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_matematika_agyfejlodes_nok_ferfiak","timestamp":"2019. november. 11. 17:15","title":"Kutatók: A nők ugyanolyan jók matematikából, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]