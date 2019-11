Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","shortLead":"Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara négy év kihagyás után június 14-én újra a Budapest Parkban lép fel.","id":"20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb347c54-38a3-4288-be0c-06ca8b263455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10683743-89c7-4cc0-8841-10eeff974944","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Visszater_Budapestre_a_Billy_Talent","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Visszatér Budapestre a Billy Talent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","shortLead":"A pedagógusok 31. napja nem veszik fel a munkát.","id":"20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967754c0-8b80-4f26-b25d-df4c01bcfe29","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_pedagogusok_tanarok_tuntetes_zabrag_fizetes_magasabb_ber","timestamp":"2019. november. 25. 17:03","title":"Több mint 20 ezer pedagógus tüntetett Zágrábban a rossz fizetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","shortLead":"Végre úgy ábrázolták őket, ahogy az nekik is megfelelt.","id":"20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d3d426-8aea-4286-b44a-3b0a298949cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbd6a5-1830-4ea8-8e34-f9fcc5c78454","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Oslakosokkal_kotott_szerzodest_a_Disney_hogy_elkeszulhessen_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 10:48","title":"Őslakosokkal kötött szerződést a Disney, hogy elkészüljön a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Művésze díj Bizottság megfelelő intézkedéseket kér, a Nemzet Művésze-díj visszavonásáról nem nyilatkozott.","shortLead":"A Nemzet Művésze díj Bizottság megfelelő intézkedéseket kér, a Nemzet Művésze-díj visszavonásáról nem nyilatkozott.","id":"20191125_Megszolalt_a_Kossuthdijrol_donto_MMAtestulet_Gotharugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376cd74b-fbf2-4adf-a7cb-fe9eda2406bf","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Megszolalt_a_Kossuthdijrol_donto_MMAtestulet_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 25. 15:15","title":"Megszólalt az MMA Gothár-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó tételét, egyúttal vételi ajánlatot is tenne a partner cégre.","shortLead":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó...","id":"20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c38ac-6b5d-49a4-9073-17bd608681ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","timestamp":"2019. november. 25. 06:53","title":"A Stadler megvenné a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","shortLead":"Ez egy kötelezettség, amit Brüsszel írt elő. ","id":"20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a461d6c8-3afa-4a41-a247-ed5a753b5372","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kormanyszovivo_a_klimavedelmi_konzultacionak_nem_az_a_celja_hogy_megtudjuk_az_emberek_velemenyet","timestamp":"2019. november. 25. 11:39","title":"Kormányszóvivő: A klímavédelmi konzultációnak nem az a célja, hogy megtudjuk az emberek véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","shortLead":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","id":"20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3d2468-2967-4a07-b73f-f1c25de23d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","timestamp":"2019. november. 24. 12:45","title":"Oroszországtól kér kölcsönt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","shortLead":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","id":"20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c53b67-91da-480f-8e8f-f8690d911b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","timestamp":"2019. november. 24. 20:46","title":"A koncentrációs táborok egyenruháira hasonlító ruhát dobott piacra egy divatház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]