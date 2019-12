Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis láthatunk generációról generációra átívelő szenvedélybetegségeket – mutat rá új könyvében a szenvedélybetegekkel foglalkozó klinikai szakpszichológus, Kapitány-Fövény Máté. Részlet. ","shortLead":"Bár nincs egyetlen körülhatárolt gén vagy génvariáns sem, amely törvényszerűen függőt csinálna valakiből, mégis...","id":"20191201_Orokletese_a_fuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852126df-f30d-4870-b3b9-5cda5a0b465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e103c0-8e43-41fb-bc03-5bfcdcc589a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191201_Orokletese_a_fuggoseg","timestamp":"2019. december. 01. 19:15","title":"Örökletes-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"A Magashegyi Underground énekese az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35d86b4-8426-44bb-b3c3-7203b4a98455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a79d35-e06e-499c-ab71-3fdf204bb8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Bocskor_Biborka_gyereket_var","timestamp":"2019. december. 01. 14:30","title":"Bocskor Bíborka gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat. A tiltakozók megbénították a bányákból kivezető vasúti forgalmat is, s több helyen összetűzések törtek ki a demonstrálók és az egyenruhások között.","shortLead":"Több mint ezer környezetvédő három, Németország keleti részén lévő szénbányánál is áttörte a rendőrségi sorfalat...","id":"20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4880d6c0-1237-4c29-b87e-c30817de416e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Szenbanyakat_ostromoltak_meg_a_nemet_klimavedok","timestamp":"2019. november. 30. 14:40","title":"Szénbányákat ostromoltak meg a német klímavédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). ","shortLead":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs...","id":"20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84909316-cdb4-4548-a5f8-813c4320090a","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","timestamp":"2019. november. 30. 10:08","title":"A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll bíróság elé, amiért „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte Nagy Blankát.\r

\r

","shortLead":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll...","id":"20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d93a5c-63f0-492a-8b40-f6e3aa58b6be","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","timestamp":"2019. december. 01. 15:54","title":"A leprolizott Nagy Blanka februárban vághat vissza Bayer Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy látszik a Kremlben úgy döntöttek, új oldaláról kell bemutatni Vlagyimir Putyint: a jövő évre szóló Putyinos falinaptárakon már nem meztelen felsőtesttel mutatkozik az orosz államfő, hanem öltönyben, a többi politikus között.","shortLead":"Úgy látszik a Kremlben úgy döntöttek, új oldaláról kell bemutatni Vlagyimir Putyint: a jövő évre szóló Putyinos...","id":"20191130_Itt_az_uj_Putyinnaptar__vege_a_meztelen_felsotesteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52e7e73-0edd-43d5-9106-beeb82c2a6d6","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Itt_az_uj_Putyinnaptar__vege_a_meztelen_felsotesteknek","timestamp":"2019. november. 30. 09:46","title":"Itt az új Putyin-naptár – vége a meztelen felsőtesteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","shortLead":"A miniszterelnök otthon, a főpolgármester a Városháza téren.","id":"20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632202c8-6fad-40fb-a9eb-83870778ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e1ea1b-b882-47c2-b988-39fd45e4de18","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_orban_viktor_karacsony_gergely_advent_gyertya","timestamp":"2019. december. 01. 22:34","title":"Orbán és Karácsony is gyertyát gyújtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]