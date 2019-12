Rudolph Giuliani útjával a konzervatív szellemiségű amerikai tévécsatorna, az One America News (OAN) szerkesztőinek segít egy olyan dokumentumfilm-sorozat elkészítésében, amelynek az a célja, hogy bebizonyítsa: Trump joggal kérte meg egy nyári telefonbeszélgetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy újítsa fel a vizsgálatot az egyik fő demokratapárti elnökjelölt-esélyes, Joe Biden és fia, Hunter Biden ukrajnai tevékenységének ügyében.

Trump – aki egy ideig visszatartotta az Ukrajnának szánt amerikai támogatás egy részét is – azt állítja, hogy Biden és fia számtalan pénzügyi és egyéb szabálytalanságot követett el Ukrajnában, és megpróbálta befolyásolni az ukrán igazságszolgáltatás munkáját is. A demokraták szerint Trumpot azért kellene eltávolítani az elnöki hatalomból, mert saját céljait követve, és hatalmával visszaélve próbálta befolyásolni egy másik állam politikáját.

Kijevben Giuliani két másik ügyésszel, Viktor Sohinnal és Konsztantyin Kulikkal találkozott, s a The New York Times című amerikai lap szerint mindkét ukrán ex-tisztségviselő Trumpot segíti: korábban is már olyan nyilatkozatokat tettek, amelyekben támadták Bident, illetve azokat az ukrán személyeket, akik Trump egykori, az USA-ban már elítélt kampánymenedzserét, Paul Manafortot vádolták törvénytelenségek elkövetésével.

Az OAN korábban már bemutatott két részt a készülő dokumentumfilm-sorozatból, az abban megszólaló ukrán illetékesek ugyancsak azt bizonygatták, Biden és fia számos törvénytelenséget követett el Ukrajnában. A dokumentumfilmben megszólaló ukránok - mintha bíróság előtt állnának – eskü alatt vallottak, ezzel az volt a szerkesztők célja, hogy gyengítsék az alkotmányos vádemelést szorgalmazó demokraták érveit. Az OAN által megszólaltatott ukránokat ugyanis az amerikai demokraták nem hívták meg tanúként.