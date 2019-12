Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni a Firefoxhoz.","shortLead":"Biztonsági okokból az Avast és az AVG két-két bővítményét is törölte a Mozilla, így azokat jelenleg nem lehet letölteni...","id":"20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b67fd39-047f-4e0a-acde-94abe0e964a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_mozilla_firefox_bovitmeny_torlese_avast_avg","timestamp":"2019. december. 06. 09:03","title":"Letiltották az AVG és az Avast programjait, miután kiderült, hogy túlságosan leskelődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","shortLead":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","id":"20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572adcf2-fb49-4a29-92c7-21edfc69d650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","timestamp":"2019. december. 06. 08:58","title":"Gyilkos fényfüzéreket tartóztattak fel a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","shortLead":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","id":"20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7e84d-a97a-4225-9c89-b557ad65170b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","timestamp":"2019. december. 07. 13:35","title":"Egyetlen nap alatt közel 3500 esetben riasztották a mentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","shortLead":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","id":"20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0e3fd-33fb-4363-9a5b-0215982aaa22","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"760 millióval támogatja a kormány a keresztény könnyűzenét játszó fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es sydney-i olimpiai és a 2003-as zágrábi világbajnoki döntő utolsó néhány perce, valamint a Veszprém három évvel ezelőtti BL-finálés leolvadása.","shortLead":"Nem most, a románok elleni sorsdöntő vb-meccsen blokkolt le először magyar kézilabdacsapat. Szomorú emlék a 2000-es...","id":"20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae6c7f-8472-4c70-b512-a45e91799b30","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_veresegek_nagy_leblokkolasok","timestamp":"2019. december. 06. 18:47","title":"Kézilabda-vb: megint jött a dráma, amit mindig lehetetlennek hiszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431b0d0b-0b1c-4163-b15e-3413ffa64a4b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A leendő nyugdíjasok vonultak tüntetni és sztrájkolni a nyugdíjreform ellen Franciaországban. A vonatok, buszok, iskolák többsége leállt, körülbelül egymillióan mentek az utcákra. Macron elnök a 42 féle nyugdíjrendszert szeretné egységesíteni, hogy mindenkit ugyanolyan jogok illessenek meg. Ezzel a franciák többsége egyetért, de félnek, hogy végül mégis rosszul járnak.","shortLead":"A leendő nyugdíjasok vonultak tüntetni és sztrájkolni a nyugdíjreform ellen Franciaországban. A vonatok, buszok...","id":"20191206_Sztrajk_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431b0d0b-0b1c-4163-b15e-3413ffa64a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10290c-ea3a-4051-b717-440ac237338a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191206_Sztrajk_Franciaorszag","timestamp":"2019. december. 06. 10:11","title":"Ismét csatatér a párizsi utca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt embert kórházba vitték, a vonalon késések várhatók.","shortLead":"Az elgázolt embert kórházba vitték, a vonalon késések várhatók.","id":"20191206_Gazolt_a_vonat_Dunakeszin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fec1f6b-9a9f-44ae-9cb4-0fc419f6d6d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_Gazolt_a_vonat_Dunakeszin","timestamp":"2019. december. 06. 13:51","title":"Gázolt a vonat Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]