[{"available":true,"c_guid":"b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vajon ő használja ki jobban minden idők legsikeresebb brit karácsonyi filmjét, vagy Hugh Grant?","shortLead":"Vajon ő használja ki jobban minden idők legsikeresebb brit karácsonyi filmjét, vagy Hugh Grant?","id":"20191210_boris_johnson_igazabol_szerelem_valasztasi_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23f9fa3-4c9c-489a-a8d5-e636be8014a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d009fe-0332-4928-86b9-3b44c413ca42","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_boris_johnson_igazabol_szerelem_valasztasi_kampany","timestamp":"2019. december. 10. 16:22","title":"Boris Johnson az Igazából szerelemmel sokkolja a brit választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti, a biztonsági rést kihasználó támadások nyomaira is bukkantak. A kiberbiztonsági cég először a Microsoftnak szólt találatáról, a redmondiak pedig elkészítették a hibajavítást – érdemes mielőbb telepíteni.","shortLead":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti...","id":"20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea1854-cdeb-44e8-8868-84ad606f40a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","timestamp":"2019. december. 11. 13:03","title":"Telepítse már most a gépére ezt a Windows-frissítést, komoly rést töm be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés érdekében tett erőfeszítéseiért kapta a kitüntetést, Stockholmban ugyanekkor 12 tudósnak és két írónak adták át a rangos elismerést. Több ország nagykövete Peter Handke Nobel-díja elleni tiltakozásképpen távol maradt az ünnepségtől. ","shortLead":"Átadták kedden Oslóban a Nobel-békedíjat Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek, aki az Eritreával elért békekötés...","id":"20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df21ec-201d-4919-9500-7b9703879965","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Tobb_szazan_tuntettek_Peter_Handke_Nobeldija_ellen","timestamp":"2019. december. 11. 10:26","title":"Több száz tüntető zavarta meg Peter Handke Nobel-díjának az átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","shortLead":"A kiskörei vízlépcsőnél közel 17 ezer négyzetméteres torlasz alakult ki.","id":"20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc84782-05f0-480d-980c-c1032ffd1adc","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Tizezer_tonna_hulladekot_es_uszadekfat_emeltek_ki_a_Tiszabol","timestamp":"2019. december. 11. 13:42","title":"Tízezer tonna hulladékot és uszadékfát emeltek ki a Tiszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","shortLead":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","id":"20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef2499c-3ef0-4710-a1d0-e679ea7982ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","timestamp":"2019. december. 12. 11:57","title":"Szijjártó az új magyar űrhajósról tárgyal holnap Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","shortLead":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","id":"20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc2fbc-2b09-4315-b687-9bc1420db453","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. december. 12. 09:33","title":"A vásárlóktól is ömlik a pénz a YouTube-hoz, áttörték az 1 milliárd dolláros álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","shortLead":"Ancelottit közvetlenül azután küldték el, hogy a csapata továbbjutott a BL csoportköréből.","id":"20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccac614-76c5-41f0-92de-d04b151b3551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970b0003-15ac-4e9f-bce5-99bf79850fc6","keywords":null,"link":"/sport/20191211_gennaro_gattuso_carlo_ancelotti_napoli_vezetoedzo","timestamp":"2019. december. 11. 20:11","title":"Gattuso váltja Ancelottit a Napolinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","shortLead":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","id":"20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2331dc9-117f-44f1-8b40-a7b450a5375e","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 11. 14:59","title":"Ingyen utazhatnak a BKK járatain a budapesti álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]