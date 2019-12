Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2019. december. 20. 11:30","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","shortLead":"A Volkswagen e-Up helyett – vagy mellett – érkezhet a most megmutatott ID.1.","id":"20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e93ae5-ac9e-4dd9-aa87-08dc9a7a6300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de78653-e9fc-49f5-bfea-2255399a5bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_A_Volkswagen_egy_olcso_elektromos_ujdonsaggal_karacsonyi_uzenetet","timestamp":"2019. december. 20. 15:01","title":"A Volkswagen egy olcsó elektromos újdonságba csomagolta karácsonyi üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post Malone, a The National vagy a Twenty One Pilots – exkluzív, dedikált lemezeit, setlist-jeit illetve instax fotóit lehet megvásárolni december 20-án 11 órától a Sziget webáruházában. A bevételt a Superar programnak ajánlják fel a fesztivál szervezői.","shortLead":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post...","id":"20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6926b67-ae84-4ef9-9173-042bf18e50ab","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","timestamp":"2019. december. 19. 14:15","title":"Pénteken akár Ed Sheeran által dedikált lemezt is vásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8510f30b-0432-4f38-b2ba-285c01780f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a gyorshajtás ért 130 ezer forintnyi büntetést, a többiért később felelhet.","shortLead":"Csak a gyorshajtás ért 130 ezer forintnyi büntetést, a többiért később felelhet.","id":"20191220_180nal_ment_egy_autos_90es_tablanal_ittasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8510f30b-0432-4f38-b2ba-285c01780f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c50f694-2431-4ad0-9217-bb3a67b2f219","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_180nal_ment_egy_autos_90es_tablanal_ittasan","timestamp":"2019. december. 20. 10:39","title":"180-nal ment egy autós a 90-es táblánál – ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről.\r

\r

","shortLead":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült...","id":"20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf53ddf-8878-49c8-b9f6-edb3aa29aae3","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","timestamp":"2019. december. 19. 11:08","title":"Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","shortLead":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","id":"20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294824ed-cf6d-483c-b426-f43f412f939c","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","timestamp":"2019. december. 19. 12:50","title":"Még karácsony előtt ítéletet hozhatnak Hernádi Zsolt horvát büntetőügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","shortLead":"Anyja szerint kedden szökött el otthonról az elkövető.","id":"20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ebb873-fb67-45b3-9684-a74450a56826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac52a9d5-0fa0-45d8-bc57-810cf518f6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ellopott_egy_repulot_es_belevezette_egy_epuletbe_egy_17_eves_amerikai_lany","timestamp":"2019. december. 19. 12:07","title":"Repülőt lopott és karambolozott egy 17 éves amerikai lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az amerikai űrhivatal (NASA) az Európai Űrügynökséggel (ESA) közösen indítja útnak az aszteroida eltérítésére szánt projektet, valamikor 2020 decembere és 2021 májusa között.","shortLead":"A tervek szerint az amerikai űrhivatal (NASA) az Európai Űrügynökséggel (ESA) közösen indítja útnak az aszteroida...","id":"20191220_nasa_aszteroida_dart_rendszer_aszteroida_elteritese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef368e47-70ba-4032-90f4-bb9d754fde54","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_nasa_aszteroida_dart_rendszer_aszteroida_elteritese","timestamp":"2019. december. 20. 09:03","title":"Belevezetnek egy űrhajót egy felénk közeledő aszteroidába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]