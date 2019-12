Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem kapott játéklehetőséget, így lépett.","shortLead":"Nem kapott játéklehetőséget, így lépett.","id":"20191224_Mandzukic_otthagyta_a_Juventust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e021a5aa-af90-4091-9f62-1c8b237a775e","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Mandzukic_otthagyta_a_Juventust","timestamp":"2019. december. 24. 20:21","title":"Mandzukic otthagyta a Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

","shortLead":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem...","id":"20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600cb0c4-976a-4490-8dbf-b5dbe270e96b","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","timestamp":"2019. december. 25. 18:38","title":"Erzsébet királynő a kis lépések jelentőségét méltatta, a kilépésről nem beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191224_2019_magyarorszag_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7d041-0208-41b5-aa78-ecb5eb00de33","keywords":null,"link":"/360/20191224_2019_magyarorszag_1","timestamp":"2019. december. 24. 16:01","title":"Orbán költözésétől a Fidesz felfüggesztéséig – 2019 hazai krónikája / 1. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban számoltak be a véres romániai rendszerváltás eseményeiről.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt még nem voltak televíziós hírcsatornák, az országos napilapok viszont rendkívüli kiadásokban...","id":"201951_magyarorszagrol_nezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90dacb2d-b553-40c3-a40e-25dcb5fbd7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97406c0a-cbd8-497b-a3a0-8f7c0b54743f","keywords":null,"link":"/360/201951_magyarorszagrol_nezve","timestamp":"2019. december. 25. 08:15","title":"1989 karácsonyán mindenki a romániai forradalom híreit figyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61063ce3-84ac-4f74-8cd2-ae0951338102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az utolsó metrószerelvények 15.30 körül, az utolsó felszíni járatok pedig 15 és 16 óra között indulnak. ","shortLead":"Az utolsó metrószerelvények 15.30 körül, az utolsó felszíni járatok pedig 15 és 16 óra között indulnak. ","id":"20191224_Negy_ora_utan_mar_csak_ejszakai_jaratokkal_lehet_utazni_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61063ce3-84ac-4f74-8cd2-ae0951338102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b9132-daa5-4d7a-afcf-1a2ae23a229f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Negy_ora_utan_mar_csak_ejszakai_jaratokkal_lehet_utazni_Budapesten","timestamp":"2019. december. 24. 13:32","title":"Négy óra után már csak éjszakai járatokkal lehet utazni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]