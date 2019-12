Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni az idő múlását. A ziccert a Duma Aktuál sem hagyta ki, a politikusokon ráadásul még látványosabb a változás. ","shortLead":"A 10 years challenge egy idén indult kihívás volt: egymás mellé téve két képet 2009-ből és 2019-ből lehet érzékeltetni...","id":"20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89857789-c17c-4af9-ab0b-b25f00d27ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec440c2b-bbb7-4228-b08e-dd0c7dd4e55a","keywords":null,"link":"/360/20191223_Duma_Aktual_10_years_challenge_a_politikaban","timestamp":"2019. december. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál 10 years challenge: 2009 óta Rogán Antal fején megfordult a sün","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","shortLead":"A Williamsburgnél történt balesetben – csodával határos módon – senki nem vesztette életét.","id":"20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eabb8ac-3647-4fb2-8b24-075e2f750bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2878e66b-3ab5-42ff-a4aa-9abe93c66df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_karambol_kod_amerika_sztrada","timestamp":"2019. december. 23. 17:22","title":"69 autó rohant egymásba egy amerikai sztrádán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","shortLead":"A migránsok a Duna szerbiai szakaszán borultak fel csónakjukkal.","id":"20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5141b81-5610-48c3-94d9-a5bc08bcbd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a2a1ae-5ef0-4d23-8356-20cf49c57e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_illegalis_bevandorlo_menekult_csonak_duna","timestamp":"2019. december. 23. 15:28","title":"Eltűnt hat menekült a Dunában, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 263 millió ment el.","shortLead":"Összesen 263 millió ment el.","id":"20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b539e8af-972d-44a3-ae0f-201a23bd9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879082b1-cc17-4e02-bdb3-bd5e127625fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Atlagosan_384_ezer_forint_ev_vegi_jutalmat_osztottak_a_Kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. december. 23. 14:53","title":"Átlagosan 384 ezer forint év végi jutalmat osztottak a Külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset helyszínéről.","shortLead":"Három férfit kaptak el kábítószerezés miatt, aztán kiderült, hogy az egyiket körözik, a másik meg lelépett egy baleset...","id":"20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502c7024-f2d6-4582-9d97-4a8f11dc4eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Kabitoszerezes_miatt_gyujtottek_be_a_ferfit_a_rendorok_aztan_kiderult_hogy_cserbenhagyot_fogtak","timestamp":"2019. december. 24. 14:23","title":"Kábítószerezés miatt gyűjtötték be a férfit a rendőrök, aztán kiderült, hogy cserbenhagyót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel kísérletezik, a megoldása viszont mindenképpen újszerű.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel...","id":"20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29df6ea-df5e-43b0-8d97-5124fb65b251","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","timestamp":"2019. december. 24. 12:03","title":"A Xiaomi ötlete: így is meg lehet szabadulni a kameralyuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már a nyilvános wifi-hálózatok is segítenek, és éppen ezekkel kapcsolatban osztotta meg aggályait az FBI portlandi irodája szokásos heti tech-tanácsadásában.","shortLead":"Ma már elvárjuk (és el is várható), hogy akkor se kelljen nélkülöznünk az internetet, ha éppen úton vagyunk. Ebben már...","id":"20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b8d8cf-8901-4e1e-855a-3929225a7607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efbb314-38bc-4f6a-bc80-4c1efab54390","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_fbi_figyelmeztetes_ingyenes_nyilvanos_wifi_halozatok","timestamp":"2019. december. 25. 08:03","title":"Ismét egy figyelmeztetés az FBI-tól: ügyeljen erre, ha utazik az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]