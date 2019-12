Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb13d771-b9ef-4d25-b299-5b28658fa5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kívánt boldog karácsonyt egy családi fotóval, amibe bele lett zsúfolva minden.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kívánt boldog karácsonyt egy családi fotóval, amibe bele lett zsúfolva minden.","id":"20191224_Orban_unokakkal_kutyaval_es_plussloval_kivan_boldog_karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb13d771-b9ef-4d25-b299-5b28658fa5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a566dd9-5017-4935-bba6-771de75b6ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Orban_unokakkal_kutyaval_es_plussloval_kivan_boldog_karacsonyt","timestamp":"2019. december. 24. 17:26","title":"Orbán unokákkal, kutyával és plüsslóval kíván boldog karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye.","shortLead":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen...","id":"20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384882af-4d2c-409e-8d74-1667b1e72ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","timestamp":"2019. december. 25. 12:03","title":"Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz jelszavai. Az első helyezett évek óta tartja magát, de van több új belépő is.","shortLead":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz...","id":"20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480e18f-2515-4ab1-bfc5-546fed9e0517","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","timestamp":"2019. december. 26. 08:03","title":"Íme a 100 legrosszabb jelszó 2019-ből – ugye az öné nincs köztük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","shortLead":"A civileket a támadás egy iskolában és környékén érte, ahol menedéket kerestek.","id":"20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b2b4d7-1741-46b4-9759-436e05c20041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9922580-5054-4565-87a4-25d799ec7b54","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Legalabb_8_civil_meghalt_orosz_harci_gepek_tamadasa_miatt","timestamp":"2019. december. 24. 16:02","title":"Legalább 8 civil meghalt egy orosz légicsapásban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. ","shortLead":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy...","id":"20191225_A_szabaduszo_puspok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07260683-bf35-4d6e-b87f-5b3ddafd287d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_szabaduszo_puspok","timestamp":"2019. december. 25. 07:00","title":"A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke szerint hibázott a busztársaság.","id":"20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077214d2-80fc-4015-af85-92190d2c0d3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Karacsonyozni_mentek_volna_nem_engedtek_fel_oket_a_Volanbusz_jarataira","timestamp":"2019. december. 25. 11:51","title":"Karácsonyozni mentek volna, nem szállhattak fel a Volánbusz járataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott a filmkölcsönzésbe, de a tékákat végül elsöpörte az internet. Volt egyszer egy téka – befejező rész.","shortLead":"A film alkotói mai gyerekeknek mutatták meg a VHS-technológiát, kedves eredménnyel. A DVD-k betörése is új színt hozott...","id":"20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06441f0f-87ec-45b3-9605-32dcbead1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a254cf-5857-4af8-a86f-ff7445aad6c0","keywords":null,"link":"/360/20191223_Doku360_Volt_egyszer_egy_teka_negyedik_resz","timestamp":"2019. december. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Gyerekeimnek úgy mesélném, hogy a téka volt a mechanikus Youtube\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]