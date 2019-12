Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerbiában folytatódik a Török Áramlat.

","shortLead":"Szerbiában folytatódik a Török Áramlat.

","id":"20191225_Uj_gazvezetek_epul_a_szomszedban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fd2271-ae6b-4998-bd84-d9b6af64f576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_Uj_gazvezetek_epul_a_szomszedban","timestamp":"2019. december. 25. 18:15","title":"Új gázvezeték épült a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak.","shortLead":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378d789a-4d74-44d9-bb53-d71cbae42b03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozókat nem nyugtatta meg, hogy az ellenzéki jelöltek elsöprő győzelmet arattak a decemberi önkormányzati választásokon.","shortLead":"A tiltakozókat nem nyugtatta meg, hogy az ellenzéki jelöltek elsöprő győzelmet arattak a decemberi önkormányzati...","id":"20191225_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_es_a_rendorok_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=378d789a-4d74-44d9-bb53-d71cbae42b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd67c8-d529-4d62-b691-919df5038b67","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Ismet_osszecsaptak_a_tuntetok_es_a_rendorok_Hongkongban","timestamp":"2019. december. 25. 06:17","title":"Ismét összecsaptak a tüntetők és a rendőrök Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","shortLead":"A Mercedes-AMG One-ért egy komolyabb vagyont kérnek el, és az autóba csak 2 év múlva lehet majd beülni.","id":"20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc0251d-e204-46fd-a5a2-66e0fd17b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28a1c3-5120-4e99-bb70-77cfc9984102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_valaki_mar_most_arul_egy_meg_el_sem_keszult_mercedes_hiperautot","timestamp":"2019. december. 25. 06:41","title":"Valaki már most árul egy még el sem készült Mercedes hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59 autó töréstesztjét végezte el idén, és ebből 41 modell kapta meg a maximális, öt csillagos értékelést. Jó hír, hogy három csillagnál rosszabbra egyetlen autót sem értékelt a szervezet.","shortLead":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59...","id":"20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9999a80-e1eb-40b6-844f-913dc582ddf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","timestamp":"2019. december. 26. 17:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","shortLead":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","id":"20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f8963-7596-4477-8628-d8894bf2942b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","timestamp":"2019. december. 26. 13:42","title":"Virágzik az ibolya Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik.","id":"20191226_2019_hazai_kronikaja__3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c52c9-b7d5-4e3a-9f9c-bd68e447dea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c8e4b-7127-4e7a-816e-c45ea568243f","keywords":null,"link":"/360/20191226_2019_hazai_kronikaja__3","timestamp":"2019. december. 26. 16:00","title":"A kormány újabb intézményeket fojtogat – 2019 hazai krónikája / 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]