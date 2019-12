Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","shortLead":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","id":"20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2c1a7-c121-4e93-b355-2e6e7cf9f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","timestamp":"2019. december. 25. 10:54","title":"Öt autó karambolozott az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","shortLead":"Karácsonyi üdvözlőlapot tett közzé a közösségi médiában a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).","id":"20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33bbe-bcd6-4add-9184-383d35e1e1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d7d1b6-1911-402c-9818-99ac364e64b6","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ezuttal_a_Mikulas_a_celszemely__humoruknal_vannak_a_roman_hirszerzok","timestamp":"2019. december. 26. 10:58","title":"Ezúttal a Mikulás a célszemély - humoruknál vannak a román hírszerzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem unja, hogy még mindig az Akik már nem leszünk sosemről kell beszélgetnie. A sztori végső soron olyan, mint egy gyűrű, egymásra rétegzett történetek versengenek a legemlékezetesebb pillanatokért. És miután számomra ez volt az elmúlt 10 év legerősebb regénye, nem volt kérdés, hogy az év embere nálam Krusovszky Dénes. Szubjektív bemutató helyett azonban jobbnak láttam egy interjút kérni a szerzővel, akitől csak egyet nem mertem megkérdezni: mit olvassak ezután. ","shortLead":"Első regénye egyből közönségdíjas lett, mégsem tartja magát felkapott írónak Krusovszky Dénes, és egyelőre azt sem...","id":"20191225_Krusovszky_Denes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70b4be5f-66e6-40b3-b3df-5e4463bbfdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962be88d-0cd1-43a5-949e-75f05745a4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Krusovszky_Denes_interju","timestamp":"2019. december. 25. 20:00","title":"Krusovszky Dénes: \"Mintha fantomokká akarnánk változtatni magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú desszertműhelyt, ahol kizárólag minőségi alapanyagokból készítenek különleges ízvilágú süteményeket és tortákat. ","shortLead":"Nemcsak világlátott séf, hanem pályaelhagyó ügyvéd, újságíró és teológus is nyitott a közelmúltban olyan modern stílusú...","id":"201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3233d34-2589-45ff-a468-1ba2cc1d7564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bbf1d1-2e25-48c0-adb0-220b67193e4f","keywords":null,"link":"/360/201951__ujhullamos_cukraszdak__palyaelhagyok__mindenmentes__kremes_ujratoltve","timestamp":"2019. december. 24. 19:00","title":"Hab a tortán: vállalkozásnak sem rossz egy újhullámos cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont szinte senki.

","shortLead":"A külföldi politikusok közül Emmanuel Macront tartja a legtöbb német nagyon megbízhatónak, Donald Trumpot viszont...","id":"20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d3fe8f-4d72-4ac9-9e9e-3853b1f5a262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9694f3c6-a84a-410a-93a5-f6ff89113a1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_nemetek_negyede_nagyon_megbizhatonak_tartja_Putyint","timestamp":"2019. december. 25. 21:05","title":"A németek negyede nagyon megbízhatónak tartja Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály bejelentette, hogy a kormány gyorsítani akar az államadósság csökkentésén. Az adósság évek óta csak lassan csökken (illetve a GDP lassacskán kinövi az adósságot), régiós összehasonlításban még mindig magas.

","shortLead":"Varga Mihály bejelentette, hogy a kormány gyorsítani akar az államadósság csökkentésén. Az adósság évek óta csak lassan...","id":"20191225_A_kormany_vegre_neki_akar_latni_az_allamadossag_csokkentesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ca0d8-3a59-4505-84f7-b076a2c9ca38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_kormany_vegre_neki_akar_latni_az_allamadossag_csokkentesenek","timestamp":"2019. december. 25. 14:32","title":"A kormány végre bele akar húzni az államadósság csökkentésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","shortLead":"A BBC jelentése szerint legalább tíz halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken tomboló tájfunnak. ","id":"20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729e781c-63d6-41e0-9398-316c1c21b840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de48ba5e-f38b-46eb-b714-6b97120e6020","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonykor_csapott_le_a_tajfun_a_Fulopszigeteken_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. december. 26. 09:55","title":"Karácsonykor csapott le a tájfun a Fülöp-szigeteken, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas Pleschnitzzinken-hegyen. A mentők szerint kisebb csoda, hogy túlélte az öt órát a hó alatt.



","shortLead":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas...","id":"20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e6553-d0ac-4cbb-a222-e77fda3f28bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","timestamp":"2019. december. 26. 14:36","title":"Karácsonyi csoda: élve ástak ki egy embert öt óra után a lavina alól Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]