[{"available":true,"c_guid":"5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","shortLead":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","id":"20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342790d-e561-42b7-8fc6-5069f66375c6","keywords":null,"link":"/360/20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","timestamp":"2019. december. 28. 12:30","title":"1989 – az év, amelyről nem lehet eleget beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","shortLead":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","id":"20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983d08b5-848e-4892-8ef6-b4697e951132","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","timestamp":"2019. december. 28. 18:58","title":"A macska miatt vette észre egy férfi, hogy ég a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei.","shortLead":"A 2019-es naptári évre megváltott éves bérleteket január 11. hajnali 2 óráig elfogadják a Budapesti Közlekedési Központ...","id":"20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9771d054-d32b-4563-83c6-659a6deaa31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8705aff-1d29-4999-933a-04df098dc4b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_bkk_eves_berlet_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 27. 16:11","title":"Éves bérlete van? Jó hírt kapott a BKK-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

