[{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be a lapunknak, hogy még csak meggyanúsítás történt.","shortLead":"A Pesti Srácok a rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy Donáth Lászlót kihallgatták, a lelkész arról számolt be...","id":"20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b83986-966e-4441-b809-7f7e46058891","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Meggyanusitotta_a_rendorseg_Donath_Laszlot_konnyu_testi_sertes_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 19:54","title":"Meggyanúsította a rendőrség Donáth Lászlót könnyű testi sértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyásosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni.","shortLead":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután...","id":"20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b90f0e-fedb-4d18-85e4-e9f6beeb69de","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","timestamp":"2020. január. 04. 16:38","title":"Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","shortLead":"A legendás sportkocsi limitált szériáját egy a Forma–1-et is megjárt hatszoros Le Mans-i bajnok neve fémjelzi.","id":"20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=817b81c9-b4bd-4a72-8193-d67dfc9e69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc3043f-7814-42c6-8376-709519597983","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_itt_az_uj_porsche_911_elso_igen_kulonleges_kiadasa","timestamp":"2020. január. 03. 11:21","title":"Itt az új Porsche 911 első igen különleges kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint Észak-Magyarországon egész nap makacsul tarthatja magát a köd.","id":"20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b9983c-e743-4528-90aa-38aedcbc441c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 02. 18:39","title":"Figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport elnöke szerint valaki segíthetett annak a fiatal sportolónak, akit doppingoláson kaptak. Az ügyben nyomoznak.","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport elnöke szerint valaki segíthetett annak a fiatal sportolónak, akit doppingoláson kaptak...","id":"20200103_Egy_14_eves_magyar_sportolo_is_megbukott_a_doppingteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e53875-8a69-41f1-a114-efc9bf2f92c4","keywords":null,"link":"/sport/20200103_Egy_14_eves_magyar_sportolo_is_megbukott_a_doppingteszten","timestamp":"2020. január. 03. 08:55","title":"Egy 14 éves magyar sportoló is megbukott doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9526fc59-12db-4f38-ba95-16b1a23b5a00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Most már tényleg jön a Brexit, Donald Trump amerikai elnök jó eséllyel megússza az alkotmányos vádemelést, és novemberben igyekszik továbbra is elnök maradni. Tokió 1964 után ismét nyári olimpiát rendez, a magyar válogatott előtt van még csöppnyi esély, hogy kijusson a részben hazai rendezésű foci-Eb-re. Idén lesz pár sorsdöntő választás, indul a NASA Mars-missziója. Minderről és sok más idén várható nagy eseményről szól az alábbi infografika. ","shortLead":"Most már tényleg jön a Brexit, Donald Trump amerikai elnök jó eséllyel megússza az alkotmányos vádemelést, és...","id":"20200103_mi_var_rank_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9526fc59-12db-4f38-ba95-16b1a23b5a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b76e04c-d053-4f46-bbe4-cb2cb600de7b","keywords":null,"link":"/360/20200103_mi_var_rank_2020ban","timestamp":"2020. január. 03. 12:00","title":"Mi vár ránk 2020-ban? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maren Costa és Jamie Kowalski, az Amazon két alkalmazottja szerint a cég nem nézte jó szemmel, hogy a vállalat klímaváltozással kapcsolatos felelősségére igyekeztek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Maren Costa és Jamie Kowalski, az Amazon két alkalmazottja szerint a cég nem nézte jó szemmel, hogy a vállalat...","id":"20200103_amazon_klimavaltozas_maren_costa_jamie_kowalski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b597bc5-c3b3-4a64-b1c5-a5b24dffb944","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_amazon_klimavaltozas_maren_costa_jamie_kowalski","timestamp":"2020. január. 03. 10:03","title":"Kirúgással fenyegette meg két alkalmazottját az Amazon, mert kiálltak a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe. A repülőt december 27-én érte baleset, fél perccel az után, hogy felszállt a kazah főváros, Nurszultan repülőteréről.","shortLead":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe...","id":"20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65446f59-1aad-43f8-8995-7741e279b685","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","timestamp":"2020. január. 04. 15:06","title":"Felvette egy kamera a kazah utasszállító balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]