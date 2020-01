Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","shortLead":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","id":"20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2763d8-3bd1-4471-bcd5-8da8656bbfba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 05. 21:27","title":"Irán felmondja az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","shortLead":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","id":"20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb1ce08-a2c5-4c8b-a875-70042714bad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. január. 06. 07:59","title":"Erőfitogtatás: hazánkban a 600 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","shortLead":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","id":"20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297fe6c9-781a-41c7-b27b-a370c6e46a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 11:28","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott egy kengurubébit. Azonnal felkapta.","shortLead":"Sam McGlone a ruhájára szerelt kamerán át engedett betekintést az Ausztráliát sújtó tűzvészbe, amikor megpillantott...","id":"20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=366f8204-dca8-4a93-abae-f668cc11e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53f26e0-88a3-4f26-a1ff-f5022d97d9a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztralia_kengurubebi_tuzolto_bozottuz","timestamp":"2020. január. 06. 18:15","title":"Egy ausztrál tűzoltó videóra vette, ahogy kiment egy kengurubébit a lángok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós gyorsulási videókban. ","shortLead":"Ha végre a valóságban is piacra dobja a Tesla a Roadster 2-t, akkor vélhetően megint új korszak kezdődik az autós...","id":"20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d5e5ea-52b6-43ce-accf-6539a1281bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07088668-ca4a-4cf5-8af8-53525363f83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Szinte_igazi_a_Tesla_Rodaster_es_Bugatti_Chiron_csataja__video","timestamp":"2020. január. 06. 14:29","title":"Szinte igazinak tűnik a Tesla Roadster 2 és Bugatti Chiron csatája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra, az ünnepeket végül a kórházban töltötte a család.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra...","id":"20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7948e191-88de-4fb1-994a-9f0f1564adda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"AirPodsot talált a fa alatt a 7 éves kisfiú – megette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]