[{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását ugyanakkor kizárta.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter közölte: szigorítani fogják a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit. Az Isztambuli...","id":"20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cdaafd-8a46-4ce0-afd6-1f077e8dbe43","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_varga_judit_gyori_csaladirtas_szirogitas_felteteles_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2020. január. 06. 18:58","title":"Videóban ígér szigorítást Varga Judit a győri családirtás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és komponista, akik a sakktáblán is komoly sikereket arattak. De ugyanígy akad példa sakkbajnokok zenei tehetségére is.","shortLead":"Nemcsak agykutatók bizonyítják a matematikai érzék és a muzikalitás rokonságát, hanem számos világhírű zeneművész és...","id":"202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864be9c5-fb49-4068-be1d-80531d1f3d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f374e5bb-5a00-4a03-bced-a49fd572db3e","keywords":null,"link":"/360/202001__zene_es_sakk__mesteri_parositas__muveszi_osszecsapasok__harmonikus_paros","timestamp":"2020. január. 05. 16:00","title":"Vezércsel és violinkulcs: sakkozó zeneszerzők és koncertező sakknagymesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örkény országa.","shortLead":"Örkény országa.","id":"20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a08d6a2-8b1d-40ab-91f5-3700a87934d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","timestamp":"2020. január. 06. 16:44","title":"Egy eldöntendő kérdésre adott válaszból derült ki, hogy egy minisztérium őrzése nem a minisztérium feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes innovációt, ami mesterséges napsugarakat hozhat a sötét lakásokba, és egy sokoldalú UV-sugárzás mérőt is megismertet a világgal.","shortLead":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes...","id":"20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df9a7f-c53e-4087-a76f-3e7a4a70da1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","timestamp":"2020. január. 06. 10:03","title":"Mesterséges napot vinne a kicsi, sötét lakásokba a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig a feudális tekintélyelvűség irányítja a rendszert Kovalik Balázs szerint. A Operaházból tíz éve politikai okokból eltávolított rendező ezért nem tervezi, hogy hazaköltözik Németországból, most is csak a közelmúltban elhunyt régi barátja, Térey János darabjának megrendezését vállalta az Örkény Színházban. ","shortLead":"A jelenleg zajló kultúrharc nem az ideológiáról, hanem az egyéni hatalomvágyról szól, és Magyarországon még mindig...","id":"202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c9dd0d2-e4f5-45ee-8aa2-ab129311753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4f3fa6-91f0-479a-b525-8517c41b0744","keywords":null,"link":"/360/202001__kovalik_balazs_rendezo__tereyrol_megfelelesi_kenyszerrol__irtohadjarat","timestamp":"2020. január. 06. 15:00","title":"Kovalik Balázs: Magyarországon egyszerre folyik a szenteskedés meg a biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint a lépések jól mutatják, hogy Kína milyen agresszív módon igyekszik befolyásolni a posztszocialista országok politikáját. ","shortLead":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint...","id":"20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabcac4f-b09d-4de2-9531-807ae8f77578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","timestamp":"2020. január. 05. 12:52","title":"A Telenor cseh tulajdonosát azzal vádolják, hogy kínai érdekek kiszolgálója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]