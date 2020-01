Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már bejelentett lépések, az adórendszer kisebb reszelgetése, célzott támogatások, esetleg egy kis célzott áfacsökkentés. Rég szükség lenne egy átfogó reformra, de a kormány eddig se mert belevágni, és most ráadásul 500 milliárdos megszorításra készül.","shortLead":"Valószínűleg olyan lesz a kormány 2020-as gazdaságvédelmi akcióterve, mint a 2019-es volt: lesznek benne már...","id":"20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61a4e7d-0a9b-4934-88e7-236e06f57d60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Gazdasagvedelmi_akcioterv_a_migransozasba_oltott_rezsicsokkentes","timestamp":"2020. január. 06. 12:25","title":"Gazdaságvédelmi akcióterv: a migránsozásba oltott rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort viszont megvédte.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő nem először kritizálja pártját, most megint odamondott kicsit a Fidesznek. Orbán Viktort...","id":"20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bda520-5abb-4561-8889-ce0f4da5d112","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Lazar_A_Fidesz_nem_a_valosaggal_foglalkozik","timestamp":"2020. január. 06. 14:46","title":"Lázár: A Fidesz nem a valósággal foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","shortLead":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","id":"20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aa3b92-a407-496e-87d9-9adc952d4477","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","timestamp":"2020. január. 07. 05:06","title":"Diplomatákat rendelt haza Nagy-Britannia Iránból és Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat gerjeszt majd. Többek között annak próbáltunk utánajárni Egry Gábor történésszel, a Politikatörténeti Intézet főigazgatójával, hogy mi lehet ennek az oka. Miért csak a veszteségekről beszélünk, és miért nem tudjuk elfogadni a különböző viszonyulásokat Trianonhoz? Megoldás-e erre a Nemzeti Összertartozás Napja? Túl lehet-e lépni a fasiszta vs. nemzetáruló leegyszerűsítéseken? Interjú. ","shortLead":"Idén júniusban lesz 100 éve, hogy aláírták a Trianoni békediktátumot, így a téma 2020-ban alighanem heves indulatokat...","id":"20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c32394-61a1-4a8c-b414-9329e9ed1a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069b84c1-4516-4c53-9e19-7b334f5de8ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Miert_ne_lehetne_hogy_valakinek_akar_kozombos_legyen_Trianon__interju_Egry_Gaborral","timestamp":"2020. január. 06. 06:30","title":"Miért lenne kötelező egyféleképpen emlékezni Trianonra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","shortLead":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","id":"20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c0bf86-3919-4a90-93de-e5a7d9332162","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","timestamp":"2020. január. 06. 07:24","title":"Szanyi Tibor otthagyja az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki körön belülről emeli fel mutatóujját, jó lesz figyelnie a Fidesznek és Orbán Viktornak.","shortLead":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki...","id":"20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446f7927-8beb-4923-a47c-df7aa0d2e6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","timestamp":"2020. január. 07. 09:55","title":"G. Fodor figyelmezteti a Fideszt, van ellenfél, ráadásul kell a vérfrissítés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]