[{"available":true,"c_guid":"9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","shortLead":"Bíznak benne, hogy a szakma és a nézők összefogásával tovább segíthetik majd őket.","id":"20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdb254-9e3b-46ee-ab4b-7b10cffe4805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee37f7-4729-426c-9f81-f7b4ad36d0b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Fuggetlenek_Orkeny_Szinhaz_gyujtes","timestamp":"2020. január. 23. 12:50","title":"Az Örkény Színház több mint 4,5 millió forintot gyűjtött a függetleneknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","shortLead":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","id":"20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5501-2387-4bce-b490-57b7c40139e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"Megjött a sötét mód a WhatsAppba, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","shortLead":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","id":"20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43608a9d-0afd-4e20-b95c-0fb4ab282068","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","timestamp":"2020. január. 23. 05:59","title":"Több mint 1800 embert öltek meg a rendőrök tavaly Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","shortLead":"A jogerős ítélet ellenére sem derül ki, mire költik a felcsúti akadémia tao-támogatásait.","id":"20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74be0dcc-9391-4ebb-a08c-186374342889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f69c65-0130-454e-a062-4f329f2ef580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Nezne_a_vegrehajto_mire_mennek_a_felcsuti_taopenzek_csak_nem_tudja_megnyitni_a_pendriveot","timestamp":"2020. január. 22. 20:29","title":"Nézné a végrehajtó, mire mennek a felcsúti tao-pénzek, csak nem tudja megnyitni a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid mennyisége.","shortLead":"A hawaii Mauna Loa obszervatórium mérése szerint újra rekordmagas szintre szökött a légkörben található szén-dioxid...","id":"20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c566690-01ff-474d-a909-21621272a80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_koncentracioja","timestamp":"2020. január. 23. 14:03","title":"Újabb negatív rekord született, soha nem volt még ennyi szén-dioxid a légkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","shortLead":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","id":"20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3faed8-e215-45e0-8020-24475880db68","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","timestamp":"2020. január. 23. 09:17","title":"Eljárás indul a budaörsi szemészeti szakrendelő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]