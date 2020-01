Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","shortLead":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","id":"20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e801fa-09a8-4d14-951c-57148201f651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","timestamp":"2020. január. 24. 20:36","title":"Brutális sáskajárás van Kenyában és félő, hogy nem állnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed66893-e2b8-46a8-8452-2ca7a8ee8745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétmilliárd forinttal emelte meg a közvetett tulajdonában lévő Bonafarm Zrt. jegyzett tőkéjét.","shortLead":"Hétmilliárd forinttal emelte meg a közvetett tulajdonában lévő Bonafarm Zrt. jegyzett tőkéjét.","id":"20200125_Milliardokat_tolt_agrarcegebe_Csanyi_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ed66893-e2b8-46a8-8452-2ca7a8ee8745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d280cba0-21d4-4b55-a612-c092247061f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Milliardokat_tolt_agrarcegebe_Csanyi_Sandor","timestamp":"2020. január. 25. 10:17","title":"Milliárdokat tolt agrárcégébe Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla, hogy szemét egy macska.","shortLead":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla...","id":"20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed006da-83a8-42a6-937a-db99aaf25d93","keywords":null,"link":"/elet/20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","timestamp":"2020. január. 24. 16:37","title":"Gazdát keresnek a világ legrosszabb macskájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","shortLead":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","id":"20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320a7b5-3fa6-4dc9-9375-3648e481f25c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. január. 24. 20:38","title":"Bulgária kiutasított két orosz diplomatát, akiket kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","shortLead":"A Miskolc irányába vezető szakasz forgalma ismét zavartalan Kerekharaszt külterületén.","id":"20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f99f0-7b66-4e35-a09d-edc88d1bf13e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Veget_ert_az_utzar_az_M3on","timestamp":"2020. január. 25. 19:38","title":"Véget ért az útzár az M3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]