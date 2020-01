Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21f26509-6cb2-4665-8052-af4869221cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200130_Marabu_Feknyuz_Mit_szavaztak_meg_a_gyoriek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f26509-6cb2-4665-8052-af4869221cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38aebbc-ea45-4389-a9ff-136f9fe3afb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Marabu_Feknyuz_Mit_szavaztak_meg_a_gyoriek","timestamp":"2020. január. 30. 14:29","title":"Marabu Féknyúz: Mit szavaztak meg a győriek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","shortLead":"Máshol sincs minden múzeum a fővárosban – indokolt Palkovics miniszter.","id":"20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df381d2-c85e-4c1b-ac3f-6846d4a6fffe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Az_ev_vegeig_levezenyelhetik_a_Termeszettudomanyi_Muzeumba_Debrecenbe_koltozeset","timestamp":"2020. január. 29. 06:57","title":"Az év végéig levezényelhetik a Természettudományi Múzeumba Debrecenbe költözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","id":"20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa96c8e5-5754-460e-941c-5dab44baf34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","timestamp":"2020. január. 29. 08:59","title":"Ha unalmas a 8-as Golf: itt a teljesen új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","shortLead":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","id":"20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bdf21-a82e-4dd9-bf70-4ed033230a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","timestamp":"2020. január. 29. 20:41","title":"Még hárman jelezték: nem veszik át a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","shortLead":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","id":"20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b6da9-e700-44ba-8b2b-937171ec4415","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","timestamp":"2020. január. 30. 20:30","title":"Elütött egy őzet, hiába várt a kártérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","shortLead":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","id":"20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd14ef-7e10-4d6e-9e8f-c7c4209248ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. január. 29. 04:51","title":"23 év után először reklámoz a Porsche a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]