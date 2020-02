Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél a miniszterelnök: a parlament honlapján frissen megjelent dokumentum szerint Orbán Viktornak ugyanis egyetlen forint megtakarítása sincs. ","shortLead":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél...","id":"20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8be460-b69a-44f7-9b76-9f01cb94189d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2020. február. 01. 00:14","title":"Orbán Viktornak egy megveszekedett fillérje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","shortLead":"A legkelendőbb autók között környezettudatos hibridek és benzinpusztító óriások egyaránt megtalálhatók.","id":"20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4209c1d5-d31c-4d1e-812b-46a3728a68f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac0ccad-e065-4998-8505-44db30d1ac74","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_toplista_ezek_most_a_vilag_legkedveltebb_autoi","timestamp":"2020. január. 31. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legkedveltebb autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","shortLead":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46140ce-0de3-49ff-aae5-4406c7351f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","timestamp":"2020. január. 31. 21:25","title":"Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország 16 millió eurós fejlesztési segélyprogramot valósít meg Ugandában – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön az MTI-vel.","shortLead":"Magyarország 16 millió eurós fejlesztési segélyprogramot valósít meg Ugandában – közölte a Miniszterelnökség parlamenti...","id":"20200130_Otmilliardos_segelyprogramot_visz_Magyarorszag_Ugandaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95106d6-3470-4378-8bc0-ceaafbd4aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e771e96-54c5-46c0-a303-f993d25cc1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Otmilliardos_segelyprogramot_visz_Magyarorszag_Ugandaba","timestamp":"2020. január. 30. 15:13","title":"Ötmilliárdos segélyprogramot valósít meg Magyarország Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság gyanújával, ismeretlen tettesek ellen.","shortLead":"Garázdaság gyanújával, ismeretlen tettesek ellen.","id":"20200131_Nyomoz_a_rendorseg_Hont_Andras_inzultalasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427dd157-2744-440c-b321-4ea7339e01ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Nyomoz_a_rendorseg_Hont_Andras_inzultalasa_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 14:42","title":"Nyomoz a rendőrség Hont András inzultálása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90206b1-4950-40d7-8409-37d375699f3b","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Az erek láthatatlan labirintusa átszövi egész testünket. Ez egy olyan univerzum, amelybe soha nem láthatunk bele, pedig nap mint nap a létezésünket szolgálja. Mi most ebbe a rejtett világba kalauzoljuk el olvasóinkat. ","shortLead":"Az erek láthatatlan labirintusa átszövi egész testünket. Ez egy olyan univerzum, amelybe soha nem láthatunk bele, pedig...","id":"20200131_Servier_Detralex_sziv_venak_errendszer_erdekessegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90206b1-4950-40d7-8409-37d375699f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f767156a-302f-45dd-aff5-f9d18bf1629b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200131_Servier_Detralex_sziv_venak_errendszer_erdekessegek","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tudja meg, mi folyik a testében! - Infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]