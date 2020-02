Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e415cfe-e2d6-4485-99ae-64407ebace18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó vonat siklott ki, rajta 150 utassal.","shortLead":"Egy Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó vonat siklott ki, rajta 150 utassal.","id":"20200204_Kisiklott_egy_vonat_Rakosrendezonel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e415cfe-e2d6-4485-99ae-64407ebace18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca0af52-9e8e-4252-9763-f975b4e183e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kisiklott_egy_vonat_Rakosrendezonel","timestamp":"2020. február. 04. 10:28","title":"Kisiklott egy utasokkal teli vonat Rákosrendezőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","shortLead":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","id":"20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fce53f4-e93d-4167-93aa-b64ce4f283c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2020. február. 04. 21:53","title":"Baleset miatt lezárták a Ferihegyre vezető gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","shortLead":"A szerencsén múlt, hogy nem szenvedett életveszélyes sérülést a metrófelújításon a munkás, akit egy társa megkéselt.","id":"20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834c8e44-8915-4457-b5e6-775c65e06ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9751-7111-464d-ac7d-0fd787806b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Kessel_esett_a_munkatarsanak_a_metrofelujitas_egyik_dolgozoja_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. február. 04. 09:38","title":"Késsel esett a munkatársának a metrófelújítás egyik dolgozója, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag korlátozódik a szűkebben vett közoktatás területére. Valójában nagyon is súlyos alkotmányos alapkérdésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti alaptanterv és az arról a szakmai szervezetek által megfogalmazott kritika kérdése csak látszólag...","id":"20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f83627-a7fc-430c-8a00-8578136aaaa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5ac40d-4812-4c47-ab02-7165f76c95a4","keywords":null,"link":"/360/20200204_A_hvg_ugyvedje_valaszol_mi_koze_a_NATnak_a_torveny_elotti_egyenloseghez","timestamp":"2020. február. 04. 15:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: mi köze a NAT-nak a törvény előtti egyenlőséghez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük kellett.","shortLead":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük...","id":"20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0004c2-febf-458d-9faa-87eb9d9f5e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. február. 03. 14:03","title":"A Facebook, a Google és a Twitter is lépéseket tett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult a Brexit második menete.","shortLead":"A britek nem fogadnák el az uniós jogszabályokat, az EU ezt várja el a szabadkereskedelmi viszony fejében. Elindult...","id":"20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26abea3-1e7a-486b-9442-3009a1e962f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_brexit_szabadkereskedelem_boris_johnson_michel_barnier","timestamp":"2020. február. 03. 14:18","title":"Már ki is derült, min fog összeveszni London és Brüsszel legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","shortLead":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","id":"20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537dfec7-d55a-4537-91c6-d50c0d115be5","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","timestamp":"2020. február. 04. 09:41","title":"Koronavírus: Belgiumban is azonosítottak egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebb380c-71df-450c-94b0-1551009f55a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kótai Márk Marcell február 3-án 19 óra óta nem adott életjelet magáról.","shortLead":"Kótai Márk Marcell február 3-án 19 óra óta nem adott életjelet magáról.","id":"20200204_Elment_boltba_majd_eltunt_egy_12_eves_fiu_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebb380c-71df-450c-94b0-1551009f55a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36c2bc3-9a46-4992-afe0-955d39929b13","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Elment_boltba_majd_eltunt_egy_12_eves_fiu_Budapesten","timestamp":"2020. február. 04. 08:11","title":"Elment boltba, majd eltűnt egy 12 éves fiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]