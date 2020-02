Ferenc pápa elutasította azt a tavaly októberben több püspök által is kezdeményezett javaslatot, amely szerint engedélyeznék, hogy a világtól elzárt távoli helyeken nős férfiak is szolgálhassanak katolikus papként. A pápai állásfoglalás a tradíciókat féltő konzervatívok diadalát jelenti, szerintük a változtatás olyan lejtőre taszíthatta volna az egyházat, amelyen már nincs megállás.

A cölibátus részleges feloldását tartalmazó döntés szerdán egy Vatikánban kiadott pápai levélben hozták nyilvánosságra. A „liberálisnak” tartott egyházfő döntése sokakat meglepett, mert úgy tűnt, a több reformot is támogató pápa nyitott arra, hogy azokon a helyeken, ahol nagyon nehéz utánpótlást találni, nős férfiak is szolgálhassanak papként.

A csalódottak most attól tartanak, a hét évvel ezelőtt egyházfővé választott Ferenc pápasága inkább a szavakról, mintsem a valódi reformokról szól majd.

A The New York Times értesülései szerint Ferenc tanácsadói már közölték az egyházfővel, hogy befolyása – különösen a migráns- és menekültügyekben – csökkenőben van a világban, s elképzelhető, hogy a pápa most az egyházra koncentrál majd, ahol meghatározó befolyása a törvények szerint is megkérdőjelezhetetlen.