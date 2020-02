Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","shortLead":"Íme egy igazi négykerekű időgép, ami a 80-as évek közepére repítheti vissza új gazdáját.","id":"20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6fa374-4ce1-4b74-91d1-920bf6ef589f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b19161-db04-41fc-9981-e9c6147f2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_77_azaz_hetvenhet_kilometerrel_aruljak_ezt_a_bukolampas_34_eves_volvo_480","timestamp":"2020. február. 16. 06:41","title":"77, azaz hetvenhét kilométerrel árulják ezt a bukólámpás 34 éves Volvót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször lesz erős, néhol viharos a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször...","id":"20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6813ffc-ce93-40c9-99e3-6c259038ffc7","keywords":null,"link":"/elet/20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","timestamp":"2020. február. 16. 13:26","title":"Tovább sztrájkol a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és mindenkire, új ellenségeket adott zavarodott táborának. Így érkezik el huszonkettedik évértékelőjére, ahol a beígért gazdaságvédelmi akcióterv bejelentése kevés lesz, a saját maga által felfokozott közhangulatban többet, nagyobbat kell mondania.","shortLead":"Az egyhuzamban tizedik éve miniszterelnök Orbán Viktor az önkormányzati vereség után rárúgta az ajtót mindenre és...","id":"20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e94795b-28f2-4e27-a9e0-477a4272316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dabeb1-8b76-4bfa-8312-c55cc7d6b126","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_addig_feszitette_a_hurt_hogy_most_nagyot_kell_mondania","timestamp":"2020. február. 16. 07:00","title":"Orbán addig feszítette a húrt, hogy most nagyot kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Nem bántak kesztyűs kézzel a jelzőkkel a miniszterelnöki beszéd után az ellenzéki pártok. ","id":"20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7853e63-f43e-4df8-8e37-ded18150892b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kioregedett_rocksztar_alufoliasisakos_osszeeskuveselmeletek_reakciok_Orban_Viktor_evertekelojere","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Kiöregedett rocksztár, alufóliasisakos összeesküvés-elméletek: reakciók Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési választáson. 2018-ban addigra már 44,61 százalékos volt a részvétel.\r

","shortLead":"A szavazásra jogosultaknak csupán 16,69 százaléka voksolt délután egy óráig Dunaújvárosban az időközi országgyűlési...","id":"20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643cf864-2f0f-4f54-b0c6-ba51d742834f","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_dunaujvaros_alacsony_reszvetel_idokozi_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2020. február. 16. 13:54","title":"Érdektelenségbe látszik fulladni a dunaújvárosi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett üvegcsarnok eredetileg milyen dúsan színezett volt. Legalább másfél-két év, és milliárdos összeg lenne, ha rekonstruálnák az eredeti állapotot. Nem tudni, megtörténik-e.","shortLead":"A két és fél éve bezárt Iparművészeti Múzeum beépített műtárgyainak bontásakor derült ki, hogy a hófehérre festett...","id":"20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b1724b-cc3a-4405-9fc8-fff7e5075984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab7bac5-c5d2-479d-b171-c3bfb4098ad2","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Kiderult_milyen_volt_eredetileg_az_Iparmuveszeti","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Kiderült, milyen volt eredetileg az Iparművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]