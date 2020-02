Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","id":"20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f88517-77d9-4471-bc94-9ef1624fdd35","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","timestamp":"2020. február. 18. 05:16","title":"Koronavírus: Kínában valamelyest javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","shortLead":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","id":"20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb00eda9-4cc8-4bc7-ace9-6504aa3ce815","keywords":null,"link":"/kkv/20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","timestamp":"2020. február. 16. 09:38","title":"Szlovén wellnesskomplexumot vett a magyar állam 9 millió euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert közben ment el a hangja. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert...","id":"20200217_Radar360_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeae0b0-fc42-409a-8607-f5ff2a732915","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán Johnny Depp-filmből idézett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül teljesíteni a párizsi klímaegyezmény céljait – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma az északi féltekén az évszázad végére még akkor is, ha sikerül...","id":"20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5c965c-37b3-413a-b037-11c384cb8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6b20c4-5db0-40f5-8f73-4cac1ccc8141","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_extremmeleg_napok_szama_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2020. február. 17. 00:03","title":"Rossz hír jött, négyszeresére nőhet az extrémmeleg napok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82626726-b03c-4386-80b6-de89796aa281","c_author":"HVG","category":"360","description":"Valós történelmi elemeket ötvöz a fikcióval korunk egyik méltán legelismertebb prózaírója, az angol Rose Tremain 1999-es, Whitebread-díjas Zene és csend című, magyarul nemrég megjelent regénye.","shortLead":"Valós történelmi elemeket ötvöz a fikcióval korunk egyik méltán legelismertebb prózaírója, az angol Rose Tremain...","id":"202007_konyv__titkos_naplok_rose_tremain_zene_es_csend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82626726-b03c-4386-80b6-de89796aa281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7800b8-88a1-4dd9-aaca-f96e9cf91ab3","keywords":null,"link":"/360/202007_konyv__titkos_naplok_rose_tremain_zene_es_csend","timestamp":"2020. február. 16. 12:15","title":"Mestermű titkos naplókkal, titkos vagyonnal, nyers érzékiséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt gyakorlatilag senkinek se. Az új mottó: addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Klímavédelem terén se ígért sok újat, az egyik, hogy Magyarország zöld állampapírokat fog kibocsátani.

","shortLead":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt...","id":"20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d89ab7-2b04-46da-b125-18ee51666aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","timestamp":"2020. február. 16. 16:42","title":"Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat? A német autópályákon ezt igyekeznek kísérletekkel eldönteni.","shortLead":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat...","id":"202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec827c89-d4f4-4b12-97ab-c0741beb34eb","keywords":null,"link":"/360/202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","timestamp":"2020. február. 16. 08:15","title":"Van egy 5 km-es autópálya-szakasz, ahol a jövő kamionjaival kísérleteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]