[{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak, még nem jelenti azt, hogy hamarosan piacra kerülő termékről van szó.","shortLead":"A Samsung egyik vezetője erősítette meg azt a sokat hangoztatott tényt, miszerint az, hogy valamit szabadalmaztatnak...","id":"20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185605de-60ba-47c4-82bf-187ec2eae089","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_haromkijelzos_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. február. 24. 12:03","title":"Samsung: meg tudnánk csinálni, de a világ még nem áll készen a három részbe hajtható telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","shortLead":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","id":"20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353d3950-1fff-4c11-a02a-54cecd855bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","timestamp":"2020. február. 24. 12:17","title":"A tábornokok vesztegetési perének 17 vádlottja közül ketten vonulnak börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","shortLead":"A lelkes rakétaépítő és Guinnes-rekorder hatvannégy éves volt.","id":"20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba062f1-16ac-4a6c-95e3-3b3584608ecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Lezuhant_es_meghalt_Mike_Hughes_a_gozraketas_fenegyerek","timestamp":"2020. február. 23. 09:47","title":"Lezuhant és meghalt Mike Hughes, a gőzrakétás fenegyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","shortLead":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","id":"20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ec58f-dc37-4ad5-b729-ed30d885f982","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 24. 06:41","title":"Minden villanyautót, a Teslát is legyorsulja az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem – utalt rá Rétvári Bence.","shortLead":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem –...","id":"20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f532f-3835-4303-a3d1-6625df835ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","timestamp":"2020. február. 24. 13:59","title":"Rétvári Gyöngyöspatáról: A képesség és nem a bőrszín alapján történt az átsorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google alkalmazásait, szolgáltatásait. Az amerikai vállalat arra hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy manuálisan ugyan telepíthetnének ilyen appokat, de ne tegyék.","shortLead":"A még mindig érvényben lévő amerikai korlátozások miatt a Huawei nem teheti fel újabb telefonjaira a Google...","id":"20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086afc3d-a167-48d7-8915-2edf7a5dd221","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_huawei_play_aruhaz_androidos_alkalmazasok_telepites_google_szolgaltatasok_kemkedes","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"A Google üzeni a Huawei telefont vásárlóknak: kétszer is gondolja meg, mit telepít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","shortLead":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","id":"20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c82c8b-f58b-4b95-a551-2b4b3d896141","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","timestamp":"2020. február. 24. 09:05","title":"A 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas szinte minden vagyonát jótékony célra ajánlotta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]