[{"available":true,"c_guid":"dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","shortLead":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","id":"20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc4d-b61d-48c1-a82c-1fbfa7bd0621","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:54","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan érzik magukat a párkapcsolatukban, illetve fontos üzenetet továbbítanak a potenciális riválisoknak. ","shortLead":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan...","id":"202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb33e593-d103-4ebf-98d6-4b791d996d33","keywords":null,"link":"/360/202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","timestamp":"2020. február. 29. 09:00","title":"Miért tesz ki valaki közös profilképet a Facebookra? Íme a pszichológusok válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","shortLead":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","id":"20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcec677-f214-4228-a2b6-3639cc83f8d3","keywords":null,"link":"/elet/20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","timestamp":"2020. március. 01. 19:29","title":"Egyáltalán nem lesz az idén jégbor Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is.","shortLead":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése...","id":"20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb92c08-692d-488b-83a1-2fb81acbc829","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 14:20","title":"A Juvetus-Inter meccset a koronavírus nyerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter 73 éves volt.","shortLead":"Az alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter 73 éves volt.","id":"20200301_Meghalt_Balsai_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f71100-dc67-48af-b909-cf500ef4b8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf7ab69-0396-401b-a1ef-4713c1e280c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Meghalt_Balsai_Istvan","timestamp":"2020. március. 01. 15:33","title":"Meghalt Balsai István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6","c_author":"MTI/AFP/Reuters","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók vezetői békemegállapodást írták alá szombaton Dohában, amely remények szerint fontos lépés lesz a 18 éve dúló afganisztáni háború lezárásában, és lehetőséget teremt az afgán kormány és a tálibok későbbi békeegyezményének aláírására.","shortLead":"Az Egyesült Államok és az afganisztáni tálib lázadók vezetői békemegállapodást írták alá szombaton Dohában, amely...","id":"20200229_Alairtak_az_amerikaitalib_bekemegallapodast_Dohaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb030e-b76d-43b2-8bde-bbadf872b3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Alairtak_az_amerikaitalib_bekemegallapodast_Dohaban","timestamp":"2020. február. 29. 15:09","title":"Aláírták az amerikai-tálib békemegállapodást Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros költségvetését, és még a BKV-dolgozókkal is megállapodtak a béremelésről. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A koronavírustól félnek Európa orvosai és gazdasági szakértői; tovább gyengült a forint; összerakták a főváros...","id":"20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d1bff6-211a-422f-9f96-c97d2163d896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4499ceb-cd21-43cc-87ad-360d3e3cb3f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_Es_akkor_virus_forint_gdp_budapest_koltsegvetes_atutalas","timestamp":"2020. március. 01. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, még mindig éveket kell várni, hogy buszon is utolérjük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]