Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","shortLead":"A koronavírus beette magát a popkultúrába is.","id":"20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5879b723-dcf6-4146-9a31-7302b05433df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12208a8a-e6b7-4ef3-9f93-3bb3ca621b55","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Hello_Virus_From_Wuhan__a_Simon_es_Garfunkel_dalat_is_megfertozte_a_virus","timestamp":"2020. március. 02. 10:52","title":"„Hello Virus From Wuhan” – a Simon és Garfunkel dalát is megfertőzte a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a trianoni szerződést ratifikáló törvény hatályon kívül helyezését követelte. ","shortLead":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke...","id":"20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b836b-7692-47c0-8150-e4642a947631","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2020. március. 01. 21:29","title":"Fáklyákkal és fehér lóval emlékeztek Horthyra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","shortLead":"Az autópályákon a klímavédelem miatt vágják meg jelentősen a nappali sebességhatárt.","id":"20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952476e3-a830-4ae7-8bf3-54546ff03261","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_100_kmhra_csokkentik_a_legnagyobb_megengedett_sebesseget_hollandiaban","timestamp":"2020. március. 02. 06:41","title":"100 km/h-ra csökkentik a legnagyobb megengedett sebességet Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.\r

","shortLead":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra...","id":"20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ef0de-5ac0-49bd-9b4f-e3538d4432d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","shortLead":"A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint ráadásul az ingázók igényeit sem elégítené ki az új konstrukció.","id":"20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c15b81-c64c-4b7d-b8bc-5f593295efef","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Akar_500_milliard_forintba_is_kerulhet_az_5os_metro","timestamp":"2020. március. 02. 10:17","title":"Akár 500 milliárd forintba is kerülhet az 5-ös metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zaklatási történet, happy enddel.","shortLead":"Zaklatási történet, happy enddel.","id":"20200302_Kicsufoltak_mert_szeret_olvasni_most_200_ezer_kovetoje_van_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ff779-512e-4cab-9d05-b50ce852742c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Kicsufoltak_mert_szeret_olvasni_most_200_ezer_kovetoje_van_az_Instagramon","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Kicsúfolták, mert szeret olvasni, most 200 ezer követője van az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","shortLead":"Egyetlen bortermelő vidéken sem esett tartósan mínusz 7 fok alá a hőmérséklet. ","id":"20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3451027f-1bc9-43d9-8bf4-1eee11d7f74a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcec677-f214-4228-a2b6-3639cc83f8d3","keywords":null,"link":"/elet/20200301_jegbor_Nemetorszag_szuret_idojaras","timestamp":"2020. március. 01. 19:29","title":"Egyáltalán nem lesz az idén jégbor Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]