Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","shortLead":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","id":"20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c05e-75a7-4f93-99e1-2952fa43acdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 12:42","title":"Lassabban terjed az influenza Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bohóc és a szörnyek a múlté, a brit gyerekek már a klímaváltozásról álmodnak nagyon rosszakat.","shortLead":"A bohóc és a szörnyek a múlté, a brit gyerekek már a klímaváltozásról álmodnak nagyon rosszakat.","id":"20200304_remalom_klimavaltozas_brit_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d448e-ad8a-46ee-8101-c139297808be","keywords":null,"link":"/elet/20200304_remalom_klimavaltozas_brit_gyerekek","timestamp":"2020. március. 04. 16:32","title":"A brit gyerekek már aludni se tudnak rendesen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","shortLead":"Több autó sem tudott megállni egy vészhelyzet miatt, összetolták egymást.","id":"20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c141cb1-7a97-42ac-b501-d483655a8423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6171d9-b516-47af-b753-d4716b856e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Hat_auto_csuszott_egymasba_a_84es_uton","timestamp":"2020. március. 04. 14:44","title":"Hat autó csúszott egymásba a 84-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes természetességgel mozog a digitális térben. Mindez vajon az üzletek és plázák végét jelentené? Korántsem. Ám az új világ új igényeket is szült.","shortLead":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes...","id":"20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1315a4b3-dfe2-4c20-9c4c-f746eaad3d3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","timestamp":"2020. március. 05. 07:30","title":"Így formálja át a vásárlási szokásokat a Z-generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és egy gyógyszertárba is. Egyikük betegen, repülővel utazott vissza Milánóba Ferihegyről. ","shortLead":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és...","id":"20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2529b7f-e4ba-462c-bba1-fac8d1002285","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","timestamp":"2020. március. 04. 14:31","title":"A Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírussal fertőzött turistalányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","shortLead":"Egy bejelentés nyomán indít vizsgálatot az ATV szolgáltatójával szemben a Médiatanács.","id":"20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918a119-3bad-4aa6-bbfa-d842452ea656","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vizsgalatot_indit_a_Mediatanacs_Niedermuller_kijelentese_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 12:06","title":"Vizsgálatot indít a Médiatanács Niedermüller kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán mutatjuk be, hogy eddig merre terjedt és hány áldozatot szedett a vuhani koronavírus.","shortLead":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán...","id":"20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8a184-9d97-4b7c-96ae-b699e1c66aee","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","timestamp":"2020. március. 04. 17:05","title":"Naponta 80 halott, 2000 új fertőzött – interaktív térképen a járvány világhódító útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali tömörülés. Most színre lép az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom.","shortLead":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali...","id":"20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c5c6b-47f4-4f8f-974a-483c33dba08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","timestamp":"2020. március. 04. 13:22","title":"Pártot alapított Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]