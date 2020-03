Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","shortLead":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","id":"20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5634b0-b5a2-4923-8a29-aac476bfdd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 18:41","title":"10 százalékos béremelés jön a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google folyamatosan szűri azokat a kulcsszavakat, melyek a koronavírusról szóló álhírekhez vagy alkalmazásokhoz vezetik a felhasználókat.","shortLead":"A Google folyamatosan szűri azokat a kulcsszavakat, melyek a koronavírusról szóló álhírekhez vagy alkalmazásokhoz...","id":"20200305_google_play_aruhaz_koronavirus_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c1af5e-5161-40e1-ad6d-48065cfaf9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_google_play_aruhaz_koronavirus_alhir","timestamp":"2020. március. 05. 20:10","title":"A Play áruházban is van mit takarítani a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","shortLead":"Húsz év után befejezik a közös munkát. ","id":"20200305_Feloszlik_a_Kistehen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16fa28fa-5ccf-4d6b-93f3-7b24f562d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2b5fa0-5bf0-40e6-8378-94fe22f6849b","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Feloszlik_a_Kistehen","timestamp":"2020. március. 05. 11:39","title":"Feloszlik a Kistehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","shortLead":"Az évszaknak megfelelő lesz az idő, 10-13 fok lehet.","id":"20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2222ee57-5dab-4e34-b19b-b2e8f60f3514","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Nyakunkon_a_kora_tavasz_keszuljon_a_napsutesre","timestamp":"2020. március. 05. 05:34","title":"Nyakunkon a kora tavasz, készüljön a napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","shortLead":"Johnny Boychuk arcát egy másik játékos korcsolyája vágta meg.","id":"20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76ac2e5-7298-4106-b0d3-4e5e064721d4","keywords":null,"link":"/sport/20200304_szemhej_oltes_nhl_hatved","timestamp":"2020. március. 04. 21:30","title":"Kilencven öltéssel varrták össze egy NHL-hatvéd szemhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","shortLead":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","id":"20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe37b1-b0ab-4134-91b5-97d00b4e57e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","timestamp":"2020. március. 05. 11:18","title":"Közúton fotózták le az elektromos Skoda Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel kiderült, az egyik koronavírussal fertőzött iráni diák barátnője a negyedik beteg. ","shortLead":"Éjjel kiderült, az egyik koronavírussal fertőzött iráni diák barátnője a negyedik beteg. ","id":"20200305_Mar_negy_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7e1ac4-2cbf-4bcc-8ce1-9b9e326bcace","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_negy_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 22:34","title":"Már négy koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","shortLead":"A perui diplomata 1982 és 1991 között töltötte be az ENSZ főtitkári tisztségét. Százéves korában érte a halál.","id":"20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895659f7-3b21-4700-b589-f09754ec3ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2b5a2-0f2b-40a3-a674-9e9394ae582e","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_Javier_Perez_de_Cuellar_egykori_ENSZfotitkar","timestamp":"2020. március. 05. 06:19","title":"Meghalt Javier Pérez de Cuéllar egykori ENSZ-főtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]