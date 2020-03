Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idős volt és más betegségei is voltak.","shortLead":"Idős volt és más betegségei is voltak.","id":"20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54decec-7056-4786-a290-374ec9d74421","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Meghalt_egy_brit_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 05. 19:19","title":"Meghalt egy brit koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","shortLead":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","id":"20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b15ef3-9aff-4e71-bdf3-6bd70887d82c","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 05. 16:15","title":"Budapest nem mondja le a rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások középpontjában, de a turizmus mellett a jövő városainak fejlesztésén is dolgoznak majd várhatóan 2023-tól. ","shortLead":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások...","id":"20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106ec91-b297-4874-963f-9986e3f3d462","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","timestamp":"2020. március. 06. 11:52","title":"Közel 5 milliárdból tervezheti meg a Mol a jövő városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából indult koronavírus. A hatóságok vizsgálják, kivel kerülhettek kapcsolatba a magyarországi betegek. Egy holland férfi megszökött a karanténból Pestszentlőrincen. Cikkünkben minden lényeges információt megtudhat a terjedő kórokozóról.","shortLead":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából...","id":"20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0839fb57-87a0-42de-9f2a-7a71ae6ca710","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 06. 09:10","title":"Gyanús eset Pestszentlőrincen, százezer fölött a fertőzöttek száma – hírek percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek kellett hatósági rendelet alapján otthon maradnia. A kormány tájékoztató kampányt indít a koronavírusról. A járvány legújabb magyarországi fejleményeiről péntek délután tartott sajtótájékoztatót az operatív törzs. ","shortLead":"Nem nőtt a betegek száma Magyarországon, viszont folyamatosan keresik a kontaktszemélyeket. Eddig ötven embernek...","id":"20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf278d-b2a7-46d4-b047-15efe451fdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 15:21","title":"Újabb részletek derültek ki magyar koronavírus-fertőzöttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]