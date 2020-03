Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","shortLead":"Egy járda átépítésekor került elő két, robbanótestnek látszó tárgy.","id":"20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c355e-2a63-4d29-8157-b740472fe80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0433ea-1b9a-4a28-b6d0-0e8564c0d525","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_vilaghaborus_robbanotest_bomba_XIII_kerulet","timestamp":"2020. március. 06. 14:34","title":"Világháborús bombák kerülhettek elő a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","shortLead":"A Semmelweis című projektre kapta a pénzt, de ő lesz az egyik producere a Scherer Péterrel készülő vígjátéknak is. ","id":"20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa979560-da07-47f1-b680-70d2378168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f676ec9-f986-4e94-b1af-be6720ad9490","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Tamogatast_szavazott_meg_Geszti_Peternek_a_Filmszakmai_Dontobizottsag","timestamp":"2020. március. 05. 17:26","title":"Támogatást szavazott meg Geszti Péternek a Filmszakmai Döntőbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes élelmiszerár-mutatót. Rizsből bespájzoltak a Távol-Keleten, a tengeri szállítás akadozása miatt pedig a hús ára is csökken.","shortLead":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes...","id":"20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917905f4-fdcf-4d3b-8244-915f7ebb28a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","timestamp":"2020. március. 05. 12:39","title":"Olcsóbbá tette az élelmiszert a koronavírus miatti félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","shortLead":"Az elektromos szabadidő-autót még idén bemutatják. ","id":"20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203c34c-6f9b-4670-a99e-0080116b97f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe37b1-b0ab-4134-91b5-97d00b4e57e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kozuton_fotoztak_le_az_elektromos_Skoda_Enyaqot","timestamp":"2020. március. 05. 11:18","title":"Közúton fotózták le az elektromos Skoda Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg, ha a kormánytól jön.","shortLead":"Főleg, ha a kormánytól jön.","id":"20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872281e-7e90-42a6-ac01-caf1a9296d94","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Ne_higgyen_a_nonapi_atveresnek","timestamp":"2020. március. 06. 09:38","title":"Ne higgyen a nőnapi átverésnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dddc722-a110-4146-b1f0-cfb3b14a5792","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A walesi herceg koronáját a Towerben állítják ki.","shortLead":"A walesi herceg koronáját a Towerben állítják ki.","id":"20200305_Korona_Karoly_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dddc722-a110-4146-b1f0-cfb3b14a5792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73694ff6-ffcd-4257-b931-defdc5ff1244","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Korona_Karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 05. 17:37","title":"Károly herceg koronája is a Towerbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták a fertőzést.","shortLead":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták...","id":"20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46532d-9ac8-40d6-a724-b034b563428e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","timestamp":"2020. március. 06. 19:36","title":"Ausztriában már 56-an fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]