[{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","shortLead":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","id":"20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237aa08-a05c-4db0-b963-04b7b3afcfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 18:36","title":"Ismét Nagy Elek lett a budapesti iparkamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik a cég profitja egy ilyen projekttel.","shortLead":"Míg sokan kiadásként tekintenek a körforgásos gazdaságra való átállásra, a nemzetközi tapasztalatok alapján növekszik...","id":"20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d966bdd-a742-4523-8ad8-b6f569684450","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_fenntarthatosag_szelektiv_hulladekgyujtes_bcsdh_korforgasos_gazdasag","timestamp":"2020. március. 10. 07:00","title":"A legtöbb cég azt hiszi, a szelektív hulladékgyűjtés elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcbd694-c1ee-45b3-a7b5-ba74dc1c5bf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrrománc a cívis városban.","shortLead":"Rendőrrománc a cívis városban.","id":"20200311_Rendorautoval_hajtott_be_a_debreceni_Nagytemplom_ele_hogy_megkerje_a_menyasszonya_kezet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adcbd694-c1ee-45b3-a7b5-ba74dc1c5bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7dc47d-2a9c-4790-b127-f7760db7369e","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Rendorautoval_hajtott_be_a_debreceni_Nagytemplom_ele_hogy_megkerje_a_menyasszonya_kezet_video","timestamp":"2020. március. 11. 11:04","title":"Rendőrautóval hajtott be a debreceni Nagytemplom elé, hogy megkérje a menyasszonya kezét (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más helyen legyenek vesztegzár alatt.","shortLead":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más...","id":"20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c35188a-2a2f-407c-b6a6-63191c8ac920","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","timestamp":"2020. március. 11. 05:53","title":"Lázadás tört ki egy romániai karanténban, annyira rosszak voltak a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","shortLead":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","id":"20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d942ff-d9d3-4558-9145-c1a6e22ad5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","timestamp":"2020. március. 11. 07:59","title":"A McLaren tovább feszíti a húrt, itt a legújabb közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]