[{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","shortLead":"Milliók okozhatnak igazán nagy járványveszélyt az országban.","id":"20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58483d53-e8a3-47b7-a991-242466b2f051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Miert_jelent_kulonosen_nagy_veszelyt_a_koronavirus_Amerikaban","timestamp":"2020. március. 12. 09:33","title":"Miért jelent különösen nagy veszélyt a koronavírus Amerikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","shortLead":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","id":"20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8902487-9901-4460-a9f6-b9fbbcf80d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","timestamp":"2020. március. 10. 22:54","title":"Negatív lett a közmédia munkatársának koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","shortLead":"A Diamond Princess óceánjárón megfertőződött egyik magyart engedték ki a karanténból.","id":"20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ee08f-c7c4-4fcb-a848-44fba64be124","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Megvan_az_elso_gyogyult_magyar_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 09:06","title":"Megvan az első gyógyult magyar koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Délután háromkor már hatályba is lépett az Orbán által jegyzett kormányrendelet. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként Orbánt jelölték ki.","shortLead":"Délután háromkor már hatályba is lépett az Orbán által jegyzett kormányrendelet. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős...","id":"20200311_Mar_meg_is_jelent_a_kormanyhatarozat_hogy_mit_jelent_a_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeda900-16f7-4993-9b2d-9a616efaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Mar_meg_is_jelent_a_kormanyhatarozat_hogy_mit_jelent_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 11. 15:24","title":"Koronavírus: már meg is jelent a kormányrendelet a veszélyhelyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell vonszolnia.","shortLead":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell...","id":"20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a4cea-db13-4dc1-ae61-0c786c4b04b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","timestamp":"2020. március. 11. 19:34","title":"Óriásrák lophatott el egy 1,2 millió forintos kamerát a Karácsony-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert gitárostól.","shortLead":"A From This Place egy kicsit eltávolodik a dzsessztől, de a rajongók már ezt is megszokták a húsz Grammy-díjat nyert...","id":"202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69bf31c-3b4b-4774-9d7c-b73c3a7d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03162db4-bcde-4adc-8200-776447ad8a88","keywords":null,"link":"/360/202010_lemez__amerikai_barat_pat_metheny_from_this_place","timestamp":"2020. március. 11. 10:00","title":"Pat Metheny új lemeze a fináléval és katartikus élménnyel indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","shortLead":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","id":"20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d5b6f-3f28-4654-b169-afd6d3758ac2","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","timestamp":"2020. március. 10. 21:46","title":"Koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják Kylian Mbappét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]