[{"available":true,"c_guid":"15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","shortLead":"Zárjuk be az iskolákat, zárjuk be az ovikat, zárd inkább a lepcses szádat – írta a költő.","id":"20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15500ac6-8c03-4ed7-985b-ddbf46385c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9bea-6495-427c-827d-738448650c91","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_lackfi_janos_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 19:14","title":"Lackfi János versbe szedte a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban azt mondta, a nagyobb templomokban lehetőleg tartsanak gyakrabban misét.","id":"20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5dfc29-0272-4b8c-aad0-ba40d7384908","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_A_koronavirus_miatt_szabadteri_miseket_tartanak_a_nemzeti_kegyhelyen","timestamp":"2020. március. 12. 11:50","title":"A koronavírus miatt szabadtéri miséket tartanak a nemzeti kegyhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap főszerkesztőjét, Alexisz Ciprasz volt kormányfő tanácsadóját az elmúlt hetek eseményeiről kérdeztük. ","shortLead":"Mire egyet pislogott, minden megváltozott Görögországban – értékeli az athéni helyzetet Káki Báli. Az Avgi napilap...","id":"202011_haborus_klima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d253a7-b20b-47a9-815f-761b2028b738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0357ef-d038-48e5-b89e-c8d46a5912c4","keywords":null,"link":"/360/202011_haborus_klima","timestamp":"2020. március. 12. 13:00","title":"„Orbán Viktor nem menő Görögországban, az eszközei viszont azok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c06ad-5fd3-48a3-ad5a-50e78409bf83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő nem engedi iskolába gyermekeit, és ugyanerre buzdítja a többi szülőt is.","shortLead":"A független képviselő nem engedi iskolába gyermekeit, és ugyanerre buzdítja a többi szülőt is.","id":"20200313_hadhazy_akos_koronavirus_iskola_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056c06ad-5fd3-48a3-ad5a-50e78409bf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abacbea-6601-4feb-8786-5ae6660133e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_hadhazy_akos_koronavirus_iskola_bojkott","timestamp":"2020. március. 13. 10:25","title":"Hadházy iskolabojkottra buzdít a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","shortLead":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","id":"20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f14a334-3a33-46ea-a3e1-7a1955a7caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 12. 15:18","title":"Életbe lépett a rendkívüli helyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Saját maguk kreálta megoldásokkal igyekeznek megvédeni magukat a koronavírus fertőzéstől a háziorvosok, a kormányra és a hatóságokra ugyanis nem számíthatnak. A hvg.hu által megkérdezett doktorok szerint már egy vagy két koronavírusos beteg feltűnése hetekre bedöntené a működést. Az egészségügyi szakértő szerint sajnos biztos, hogy lesz magyar haláleset is, csak az nem mindegy, hogy mennyi. ","shortLead":"Saját maguk kreálta megoldásokkal igyekeznek megvédeni magukat a koronavírus fertőzéstől a háziorvosok, a kormányra és...","id":"20200312_Magukra_hagytak_a_haziorvosokat_a_koronavirussal_pedig_rajtuk_is_mulhat_hogy_veszeljuk_at_a_jarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9330edb-59c1-450b-906b-a70bd088fe49","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Magukra_hagytak_a_haziorvosokat_a_koronavirussal_pedig_rajtuk_is_mulhat_hogy_veszeljuk_at_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 12. 13:10","title":"Magukra hagyták a háziorvosokat a koronavírussal, pedig rajtuk is múlhat, hogyan vészeljük át a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","shortLead":"A különböző hazai és nemzetközi autósport-rendezvényeket egymás után fújják le, vagy tolják el későbbi időpontra.","id":"20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abd43d2-d9d2-400b-90b9-219634f61afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603ccea3-fd70-4e9b-a563-1f126a371793","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_micheliszeket_az_f1et_es_a_hazai_ralit_is_komolyan_erinti_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 09:26","title":"Micheliszéket, az F1-et és a hazai ralit is komolyan érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","shortLead":"Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton.","id":"20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f288c5-2916-4308-b3ab-1feda78e32f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Balesetben_meghalt_egy_25_eves_ferfi_Seregelyesnel","timestamp":"2020. március. 11. 21:33","title":"Balesetben meghalt egy 25 éves férfi Seregélyesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]