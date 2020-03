"A gyulladáscsökkentők szedése (ibuprofen, kortizon tartalmú gyógyszerek) súlyosbíthatja a betegséget. Láz esetén paracetamolt szedjünk be. Ha már valaki gyulladáscsökkentőt szed, vagy kétségei vannak, kérjen tanácsot egy orvostól!" - jelezte a tárcavezető szombaton a Twitteren. A különböző elnevezésekkel kapható ibuprofen tartalmú gyógyszerek súlyosbíthatják egy fertőzöttnél a már meglévő tüneteket, és komolyabb komplikációkat is okozhatnak. Franciaországban egyébként emiatt január közepéről kizárólag orvosi javaslatra, recepttel válthatók ki a gyógyszertárakban.Több francia orvos is jelezte, hogy a Covid-19-fertőzésben szenvedő fiatalabb betegek azután kerültek súlyos állapotba, hogy ibuprofen tartalmú lázcsillapítót szedtek be.

Miközben vasárnap választásokat tartanak Franciaországban, az ország fokozatosan készül az olaszországihoz hasonló karanténhelyzetre is. Hétfőtől bezárnak az oktatási intézmények, a tömegközlekedési járművek "csökkentett üzemmódban" fognak közlekedni, a száz főnél több embert vonzó rendezvényeket betiltották, bezártak a múzeumok és a színházak is, s aki megteheti, otthonról fog dolgozni. A 3600 diagnosztizált esettel "egy ismeretlen vírus okozta járványnak még csak az elején tartunk" - hívta fel a figyelmet a miniszter.

Martin Hirsch, a francia közkórházak vezetője a Le Monde című napilapban szombaton megjelent interjúban - példaként említve az 1980-as évek AIDS-járványát, majd a 2015-ös párizsi merényletsorozatokat -, elmondta: szakmai emlékei szerint a francia egészségügyi intézmények még soha nem szembesültek olyan méretű jelenséggel, olyan gyorsan és olyan komplexitással, valamint olyan virulensen, mint jelenleg. "Jóllehet az orvoscsoportok készen állnak, hazugság lenne azt állítani, hogy a legjobb körülmények között kezeljük ezt a vírust" - mondta a szakember. Hozzátette, hogy az elmúlt napokban elvégzett koronavírus-tesztek húsz százaléka bizonyult pozitívnak, a múlt héten még jóval alacsonyabb volt az arány, s napról napra egyre többen kerülnek intenzív osztályra.