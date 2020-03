Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap kiadását is átvette a vagyonkezelőtől.","shortLead":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap...","id":"20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c521156-dcf3-4645-9157-afc31b6e467c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","timestamp":"2020. március. 13. 20:09","title":"Szekszárd fideszes polgármestere egyedül elfogadta a város költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ismert művész nem sokkal ezelőtt osztotta meg legújabb festményét, amelynek címe: Orbán Viktor megvédi a koronavírustól baby Yodát. ","shortLead":"Az ismert művész nem sokkal ezelőtt osztotta meg legújabb festményét, amelynek címe: Orbán Viktor megvédi...","id":"20200314_DrMarias_szerint_igy_vedi_meg_Orban_Baby_Yodat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e76f31-0fc7-42f3-bf69-867a5bb27525","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_DrMarias_szerint_igy_vedi_meg_Orban_Baby_Yodat","timestamp":"2020. március. 14. 09:46","title":"DrMáriás szerint így védi meg Orbán Baby Yodát a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén hatalomra jutott Mihail Gorbacsov és Kádár János MSZMP-főtitkár viszonyát. Ez nyomta rá a bélyegét a szovjet pártfőtitkár 1986-os budapesti látogatására is.\r

","shortLead":"Ravaszkodó puhatolódzások és sanda oldalvágások jellemezték a Szovjetunió utolsó vezetője, a '80-as évek közepén...","id":"202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73146b99-1106-4673-ad70-fccb71bc100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69924cb-4fd0-48bf-ad0d-3f8bfbe19ba2","keywords":null,"link":"/360/202011__gorbacsov_es_kadar__vegjatek__villamlatogato_kgbfonok__elvtarsi_barati_bizalmatlansag","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Kommunista végjáték: Kádár manővereinek a KGB-főnök vethetett véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás szocialista politikus elmondta, abban is egyetértettek, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Ellenzéki politikusok szerint a zárás az óvodákra is vonatkozik majd. ","shortLead":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás...","id":"20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e7b19-e259-4c83-919e-9d48636b5d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:21","title":"A Fidesz-frakció is az iskolák bezárását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az országban „demokrácián túli állapot” van, mondta péntek reggel Orbán Viktor az állami média stúdiójában. Ám egyelőre rajta látszik legjobban, milyen a demokrácián túli állapot. Erőből akarja megoldani a helyzetet, csakhogy a vírussal szemben a szögesdrót és rendőri intézkedés hatástalan. Orbán pénteken megérezhette, hogyan sodor el mindenkit a járvány. Vélemény.","shortLead":"Az országban „demokrácián túli állapot” van, mondta péntek reggel Orbán Viktor az állami média stúdiójában. Ám egyelőre...","id":"20200314_Orban_korul_megfordult_a_vilag_latni_is_szedito_palfordulasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ee29c-dd6b-49f8-a6c6-61bb2d64126a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Orban_korul_megfordult_a_vilag_latni_is_szedito_palfordulasat","timestamp":"2020. március. 14. 10:20","title":"Gergely Márton: Orbán szédítő pálfordulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének, pedig van egy afféle beavatási jellegük is. A fantasy filmek felkészítik a fiatal nézőiket a felnőtté válásra, a társadalmi beilleszkedésre. A hvg.hu filmes műfajokat bemutató sorozatának 6. részében Kránicz Bence filmesztéta és Lichter Péter filmrendező segítségével a fantasztikus filmek univerzumába hoppanálunk. ","shortLead":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének...","id":"20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a0254-a771-47b7-8858-da5d1a28a332","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 12. 19:45","title":"Receptre kellene felírni a Harry Pottert és a Csillagok háborúját pubertáskorban - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]