[{"available":true,"c_guid":"2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar termék volt.","shortLead":"Magyar termék volt.","id":"20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dea4cb-6d2a-4e78-a306-dc5d6cd23e88","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","timestamp":"2020. március. 13. 12:05","title":"Hatástalanították a tabáni bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan elzárnunk magunkat. A családtagok dolgozni, iskolába is eljárhatnak, de jó, ha felkészülnek rá, hogy 14 napig ők fognak minket ellátni. Minden, amit a hatósági karantén szabályairól tudni kell. ","shortLead":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan...","id":"20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c018145-5cba-4c8a-a0b3-c0300861dda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","timestamp":"2020. március. 13. 06:21","title":"Kivihetem a szemetet? Átvehetem a levelem? Aludhatok egy ágyban a párommal? Tanácsok otthoni karanténhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947a8e99-9f14-4471-b20c-c3fdf8befebc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglehetősen furcsán reklámozza az Apple az iPhone 11 Pro akkumulátorának élettartamát.","shortLead":"Meglehetősen furcsán reklámozza az Apple az iPhone 11 Pro akkumulátorának élettartamát.","id":"20200312_apple_hirdetes_iphone_11_pro_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947a8e99-9f14-4471-b20c-c3fdf8befebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f20805-0fa6-4f15-9bff-64fa045aae0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_hirdetes_iphone_11_pro_uzemido","timestamp":"2020. március. 12. 19:03","title":"5 óra 19 perc 28 mp-es reklámot csinált az Apple, hogy bizonyítsa az iPhone 11 Pró hosszú üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","shortLead":"Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. ","id":"20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d6553bf-e0c8-433d-bffc-a0bb901af5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc3b3f-ee54-47e3-905a-48cfec974102","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_hivatalos_elmarad_micheliszek_szezonnyito_wtcr_futama_a_hungaroringen","timestamp":"2020. március. 13. 10:33","title":"Elmarad a Hungaroringen Micheliszék WTCR futama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple. Az online-rendelés továbbra is működik. ","shortLead":"Az új koronavírus-fertőzés miatti kockázatok miatt ideiglenesen bezárja Kínán kívüli üzleteit az Apple...","id":"20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa486079-2a7a-46af-9c35-9a01e0d36e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Az_Apple_bezarja_valamennyi_Kinan_kivul_levo_uzletet","timestamp":"2020. március. 14. 08:39","title":"Az Apple bezárja valamennyi, Kínán kívül lévő üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a balesetben.","shortLead":"Senki sem sérült meg a balesetben.","id":"20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16181b7c-3869-4a1a-a918-3f7d68fa6802","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","timestamp":"2020. március. 12. 21:37","title":"Megfékezték a tiszaújvárosi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének, pedig van egy afféle beavatási jellegük is. A fantasy filmek felkészítik a fiatal nézőiket a felnőtté válásra, a társadalmi beilleszkedésre. A hvg.hu filmes műfajokat bemutató sorozatának 6. részében Kránicz Bence filmesztéta és Lichter Péter filmrendező segítségével a fantasztikus filmek univerzumába hoppanálunk. ","shortLead":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének...","id":"20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a0254-a771-47b7-8858-da5d1a28a332","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 12. 19:45","title":"Receptre kellene felírni a Harry Pottert és a Csillagok háborúját pubertáskorban - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe. Tíz akciócsoportot állítottak fel, valamint Izraelből is megtiltják a beutazást. ","shortLead":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe...","id":"20200313_Orban_Viktor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3424d6-b665-40dd-a85f-9dfa368072f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Orban_Viktor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 21:28","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől bezárnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]