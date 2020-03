Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Négy magyar már karanténban, péntekig kell kiköltözni a kollégiumokból. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4686a2f3-951e-4f37-b0ed-32cf81b2acef","keywords":null,"link":"/360/20200312_Radar360_Oriasi_visszaeses_a_tozsden_a_Suzukinal_zavartalan_a_termeles","timestamp":"2020. március. 12. 17:30","title":"Radar360: Óriási visszaesés a tőzsdén, a Suzukinál zavartalan a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láng Zsolt akkor sem vett ki szabadságot, amikor 2016-ban Lyonban nézte meg a magyar–portugál Eb-meccset.","shortLead":"Láng Zsolt akkor sem vett ki szabadságot, amikor 2016-ban Lyonban nézte meg a magyar–portugál Eb-meccset.","id":"20200312_A_volt_fideszes_polgarmester_papiron_akkor_is_dolgozott_amikor_Franciaorszagban_nezett_focimeccset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e524b-8e3e-46b6-a5c2-e7736d1d6fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_A_volt_fideszes_polgarmester_papiron_akkor_is_dolgozott_amikor_Franciaorszagban_nezett_focimeccset","timestamp":"2020. március. 12. 11:34","title":"A volt fideszes polgármester papíron akkor is dolgozott, amikor Franciaországban nézett focimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Katasztrófavédelem szerint egy hulladékmegsemmisítő melletti raktárban csaptak fel a lángok.","id":"20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0248457f-054f-46a4-90c4-df1a4dbe6cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_mol_tiszaujvaros_telephely_tuz","timestamp":"2020. március. 12. 20:22","title":"Hatalmas tűz van a tiszaújvárosi vegyikombinát közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","shortLead":"A koronavírus-helyzet miatt a kulturális programok az online térbe költöztek. Már most válogathat belőlük. ","id":"20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6977591e-9d1b-406a-9b58-c07347ba63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ed3a9a-8847-464c-9b7a-5e8193e35a35","keywords":null,"link":"/kultura/20200313_Cirkuszba_szinhazba_es_hangversenyre_is_mehet_ingyen","timestamp":"2020. március. 13. 15:30","title":"Cirkuszba, színházba és hangversenyre is mehet a kanapéjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár a bővítéssel 200 új munkahelyet teremt – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Kecskeméten.","shortLead":"Mintegy ötvenmilliárd forint összegű beruházással új présüzemet épít Kecskeméten a Mercedes-Benz; az autógyár...","id":"20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1440313-1145-4b37-b721-7ad0e44f7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_50_milliardos_beruhazast_valosit_meg_Kecskemeten_a_Mercedes","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"50 milliárdos beruházást valósít meg Kecskeméten a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat szűrik ki és kötelezik otthoni karanténra. Mást abból az országból nem engednek be. Közben az országos tisztifőorvos új eljárásrendet adott ki, a Franciaországból, Svájcból, Németországból és Spanyolországból hazaérkezőknél is el lehet végezni a koronavírus-tesztet.","shortLead":"Visszaállt a határellenőrzés a magyar–osztrák illetve magyar–szlovén határon, az Olaszországból érkező magyarokat...","id":"20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b337247-90c1-4f87-b54d-942c05235894","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Talpig_beoltozve_szuroprobaszeruen_ellenoriznek_a_hataron","timestamp":"2020. március. 12. 13:25","title":"Talpig beöltözve, szúrópróbaszerűen ellenőriznek a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","shortLead":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","id":"20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0ebf5-b123-48f4-a705-bc78a77ffd44","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","timestamp":"2020. március. 13. 22:07","title":"A XVIII. kerület polgármestere az óvodákat és a bölcsődéket is bezárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]