[{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","shortLead":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","id":"20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ade8f-898c-4e56-9c7b-c8361474158d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában levezeti, miért gondolja így.","shortLead":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában...","id":"202011_amig_el_nem_tunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628d8054-db25-41ee-b16d-3b2da7742d17","keywords":null,"link":"/360/202011_amig_el_nem_tunt","timestamp":"2020. március. 14. 08:15","title":"Minden forgatókönyv szerint hamarosan lelassul a koronavírus, talán el is tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levelet intézett a kormányfő a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett.\r

","shortLead":"Levelet intézett a kormányfő a határon kívüli magyarsághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es...","id":"20200315_Orban_1848Trianon_atkotessel_irt_unnepi_levelet_es_meg_egy_esku_is_belefer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71256b-5f47-4544-b7b5-abb3d1088120","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_1848Trianon_atkotessel_irt_unnepi_levelet_es_meg_egy_esku_is_belefer","timestamp":"2020. március. 15. 08:15","title":"Orbán 1848-Trianon átkötéssel írt ünnepi levelet, és még egy eskü is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a68e0e-e575-4761-a714-ddbb3b011f2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél, hogy mérsékeljék a járvány gazdasági hatásait.","shortLead":"A cél, hogy mérsékeljék a járvány gazdasági hatásait.","id":"20200314_Az_amerikai_kepviselohaz_tobbmilliardos_segelycsomagot_fogadott_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5a68e0e-e575-4761-a714-ddbb3b011f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9de8cf-5fb3-4ac4-b1b6-6dfbb28d84d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Az_amerikai_kepviselohaz_tobbmilliardos_segelycsomagot_fogadott_el","timestamp":"2020. március. 14. 10:02","title":"Az amerikai képviselőház többmilliárdos segélycsomagot fogadott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","shortLead":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","id":"20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8d958-71e1-41d6-b9ea-8d29a4526099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","timestamp":"2020. március. 13. 20:45","title":"Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai cégeknek az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta a térségben mért eddigi legsúlyosabb óceáni hőhullám – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta...","id":"20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a661a0-dfde-45cb-b6a5-eb880ca55826","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","timestamp":"2020. március. 15. 16:03","title":"Odaveszhet a víz alatti élet az óceáni hőhullámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ed7d07-6356-45a1-9304-ac64d6e5e23f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Magyarország követi az európai országok többségét, ahol bezárták az iskolákat. A helyzet nem könnyű, hiszen nálunk is, miként más országokban, a kormány arra kéri a családokat, ne a nagyszülőkre bízzák a gyerekek felügyeletét, hiszen az időseket veszélyezteti leginkább a vírus. Több helyen nem is hagyják azonban magukra a dolgozó apákat, anyákat. A magyar kormánynak erre egyelőre nincs javaslata.","shortLead":"Magyarország követi az európai országok többségét, ahol bezárták az iskolákat. A helyzet nem könnyű, hiszen nálunk is...","id":"20200314_Koronavirus_Hogyan_segitenek_a_kormanyok_az_otthon_marado_szuloknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28ed7d07-6356-45a1-9304-ac64d6e5e23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8172f-379c-4ad1-9162-32e5354f65f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Koronavirus_Hogyan_segitenek_a_kormanyok_az_otthon_marado_szuloknek","timestamp":"2020. március. 14. 12:30","title":"Pénz és pótszabadság: így segítenek Európában a \"szünetre\" menő szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom március 16-án 0 óráig aktiválja minden ügyfelénél az extra adategyenleget, így azzal más teendője senkinek sem lesz.","shortLead":"A Telekom március 16-án 0 óráig aktiválja minden ügyfelénél az extra adategyenleget, így azzal más teendője senkinek...","id":"20200313_telekom_ingyen_mobilinternet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d87fb5-0032-4796-b54a-fa55bb93f2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_telekom_ingyen_mobilinternet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 20:03","title":"Telekomos? 10+5 GB ingyen mobilnetet kap a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]