[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan balhézó férfi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar határokon csak magyarok léphetik be, fel kellene pörgetni a vírusteszteket, megszólalt a kórházban jogosan...","id":"20200317_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3e228f-3a15-4eec-9204-749293b26edb","keywords":null,"link":"/360/20200317_Radar360","timestamp":"2020. március. 17. 08:00","title":"Radar360: Lezárásra, bezárásra ébredt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","shortLead":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","id":"20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36008095-24f1-4db2-a338-df34b87a8644","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","timestamp":"2020. március. 18. 14:22","title":"Megvan a leendő szlovák kormány, nem lesz magyar miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","shortLead":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","id":"20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac54f51-9e1d-4c6c-a99d-1637b628fb7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","timestamp":"2020. március. 17. 17:20","title":"Karanténkórház lehet a Baranya Hotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást kért maga ellen. De váratlanul jelentősen megnőttek az esélyei az újraválasztásra. Az ok egyszerű: a politikus virológus, nem is akármilyen.","shortLead":"Úgy tűnt, leáldozott Pamela Rendi-Wagnernek, az ellenzéki osztrák szociáldemokraták elnökének, aki bizalmi szavazást...","id":"20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678a8baa-ede5-49a6-9bfc-7f4a8d2038bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b875383-085a-42c2-bc6c-61409c8fb561","keywords":null,"link":"/360/20200317_Szeretettel_Becsbol_Pamela_Rendi_Wagner_koronavirus_spo","timestamp":"2020. március. 17. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: egy politikus, akit a koronavírus-járvány menthet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A koronavírus európai, így magyarországi terjedése óta mélyrepülésben vannak mind Tiborcz István, mind Mészáros Lőrinc, mind Jászai Gellért cégének részvényei.","shortLead":"A koronavírus európai, így magyarországi terjedése óta mélyrepülésben vannak mind Tiborcz István, mind Mészáros Lőrinc...","id":"20200318_Hatalmasat_zuhantak_a_tozsden_marcius_eleje_ota_a_NERcegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc77531a-097f-430b-abd0-c7f4f68d8465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41e91b-576b-42da-97d1-5b28c82bb9f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Hatalmasat_zuhantak_a_tozsden_marcius_eleje_ota_a_NERcegek","timestamp":"2020. március. 18. 10:20","title":"Hatalmasat zuhantak a tőzsdén március eleje óta a NER-cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet a pozíciójukat, és azt, hogy kivel találkoznak.","shortLead":"Irán és Kína után ezúttal Izrael jelentette be, hogy olyan alkalmazást ad a felhasználóknak, amellyel követni lehet...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f31f1-665f-4dbd-86e7-861e01136372","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_megfigyeles_izrael_iran_kina","timestamp":"2020. március. 17. 08:33","title":"Kihasználják a koronavírus keltette félelmet a kormányok, nyomkövetőt rakatnak a mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok változásának. Most egy lépéssel közelebb kerültek a feltételezés igazolásához.","shortLead":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok...","id":"20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697ecdd-4a41-47a2-a3bc-47d86e8ddfea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","timestamp":"2020. március. 17. 11:33","title":"Megfejtették a tudósok, mi vethetett véget a jégkorszakoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]