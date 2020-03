Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","shortLead":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","id":"20200318_Borfricska_a_virusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccd2e38-a2b7-4973-9ac7-37c42bcaab95","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Borfricska_a_virusnak","timestamp":"2020. március. 18. 13:54","title":"Borfricska a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz a légitársaságok nemzetközi szövetsége. ","shortLead":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz...","id":"20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cab6a5-2083-40a5-a8c9-15c5b401525f","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Nagyon megijedtek a légitársaságok, rengeteg pénzt kérnek a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","shortLead":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","id":"20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb0d27-6692-465c-9744-fb2eba9ea922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","timestamp":"2020. március. 19. 20:13","title":"Felfüggesztik a diákhitelek törlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","shortLead":"A polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van egy fertőzött a városban.","id":"20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d622aa95-a28c-4997-acd7-5e0077ed47a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Dunaujvarosban_is_van_egy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 19. 19:52","title":"Dunaújvárosban is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente a cégvezetés.","shortLead":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente...","id":"20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e61c-17da-43b7-b043-77bcdc988b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:36","title":"Munkaidőkerettel és kollektív szabadsággal oldják meg, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárban mindenki kapjon fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbee487-f3b7-4241-b034-c71855c011bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monacói hercegi palota a Facebookon adott ki egy közleményt.","shortLead":"A monacói hercegi palota a Facebookon adott ki egy közleményt.","id":"20200319_Albert_monacoi_herceg_is_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbee487-f3b7-4241-b034-c71855c011bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998b733-2887-4942-86fa-36a3040389a4","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Albert_monacoi_herceg_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 19. 16:40","title":"Albert monacói herceg is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","shortLead":"Várhatóan egy hónapra áll le a munka a BMW gyáraiban, a Toyotánál határozatlan idejű a leállás.","id":"20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15f17-badd-48dd-9962-6369b5ffffb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_BMW_gyar_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:45","title":"A BMW és a Toyota is bezárja az európai gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sokszorosára növekedett igényeket nem bírják a nagykereskedők.","shortLead":"A sokszorosára növekedett igényeket nem bírják a nagykereskedők.","id":"20200319_Hiany_van_lazcsillapitokbol_es_vitaminokbol_tobb_patikaban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67445634-b4e7-48d5-be53-147a899b4c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hiany_van_lazcsillapitokbol_es_vitaminokbol_tobb_patikaban_is","timestamp":"2020. március. 19. 20:46","title":"Hiány van lázcsillapítókból és vitaminokból több patikában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]