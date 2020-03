Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cceb8145-938f-44dd-8e60-547a7ae88c98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De az Android Auto felhasználói felületének kézzel nyomkodós kezelése sem sokkal biztonságosabb.","shortLead":"De az Android Auto felhasználói felületének kézzel nyomkodós kezelése sem sokkal biztonságosabb.","id":"20200320_az_ittas_vezetesnel_is_veszelyesebb_lehet_az_apple_carplay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cceb8145-938f-44dd-8e60-547a7ae88c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7343e13f-8ec6-473f-a11b-a5363c728b33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_az_ittas_vezetesnel_is_veszelyesebb_lehet_az_apple_carplay","timestamp":"2020. március. 20. 11:21","title":"Az ittas vezetésnél is veszélyesebb lehet az Apple CarPlay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","shortLead":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","id":"20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd13370d-6f9f-42f7-9cbb-0db86528eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:54","title":"Még az önvezető robottaxi szolgáltatókat is padlóra küldte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","shortLead":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","id":"20200320_nyolc_ora_csanadpalota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a6f1a2-54c5-4c7c-a03c-f033d87f09f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_nyolc_ora_csanadpalota","timestamp":"2020. március. 20. 08:07","title":"Nyolc óránál többet kell várakozniuk a kamionoknak Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül ketten otthon gyógyulhatnak, a többieket kórházban ápolják. ","shortLead":"A Szabad Pécs úgy tudja, hogy többeknél is pozitív eredményt mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A fertőzöttek közül...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9efc5-edcd-41b5-a014-c599b4212888","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_korhaz_pecs_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 20. 12:48","title":"Újabb koronavírussal fertőzött beteget kezelnek a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","shortLead":"Ez az eddigi legrosszabb adat.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbb4f8c-b155-4da3-bbf7-17c56d62b994","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 18. 18:26","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 475-en haltak meg Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","shortLead":"Köztük van a paksi atomerőmű, a mátrai erőmű, az Auchan, az MTVA, a posta, a Volánbusz és a MÁV is.","id":"20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc674ef-94e2-4ea9-896d-2361e34d3935","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Hetvenegy_vallalatnal_mar_megjelentek_a_honvedelmi_iranyitocsoportok","timestamp":"2020. március. 19. 15:48","title":"Hetven magyar vállalatnál már megjelentek a honvédelmi irányítócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök a jövő hétre.","shortLead":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök...","id":"20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ead3d-3085-489e-9251-c26864bdf2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:41","title":"Nyoma sincs a koronavírus miatti válságnak a jövő heti parlamenti napirendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén Eszenyi Enikő – írta az igazgató közleményében. Lemondását számos egykori társulati tag és a színház néhány jelenlegi alkalmazottjának együttes kiállása előzte meg, sokak szerint Eszenyi vezetői stílusa elviselhetetlen közeget teremtett a színházban.","shortLead":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén...","id":"20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ff657-351c-4445-8968-bf58af27f0f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","timestamp":"2020. március. 19. 16:21","title":"Eszenyi Enikő visszavonja a pályázatát és befejezi vígszínházi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]