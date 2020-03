Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden már egyetlen gyorsétterem sem fog kinyitni a közel 1300 közül.\r

","shortLead":"Kedden már egyetlen gyorsétterem sem fog kinyitni a közel 1300 közül.\r

","id":"20200323_koronavirus_mcdonalds_gyorsetterem_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bcd8c-0e15-4144-a18d-9db6313ed71b","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_koronavirus_mcdonalds_gyorsetterem_bezaras","timestamp":"2020. március. 23. 07:58","title":"Minden McDonald's bezár az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására, Ferencvárosban a felszabaduló önkormányzati dolgozókkal oldanák meg a feladatot. Beszéltünk olyannal, aki nem örül ennek. ","shortLead":"Rendeletben kötelezte a kormány az önkormányzatokat a 70 évnél idősebbek és a kötelező karanténba zártak ellátására...","id":"20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c72412a-e712-42f4-8d39-bc05d52aa99e","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Ovono_baranyi_idosek_ellatasa_koronavirus_budapest_ferencvaros","timestamp":"2020. március. 24. 06:00","title":"Munka nélkül maradt óvónőkkel oldaná meg az idősek ellátását a ferencvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Műtött is. Az orvos azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatásán azonban úgy fogalmazott, 120 laborvizsgálat történt eddig az esettel kapcsolatban eddig, az érintettek házi karanténban vannak.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be...","id":"20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee5fb9f-86c3-4c51-882d-b3d6cf55493e","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","timestamp":"2020. március. 22. 15:22","title":"Már 120 vizsgálatot végeztek a koronavírusos szegedi orvos környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet az internetszolgáltatók számára a BIX, a magyarországi internetszolgáltatók forgalomkicserélő központja.","shortLead":"A járványügyi intézkedések miatt kialakult, jelentős adatforgalom-növekedésre tekintettel több kedvezményt is bevezet...","id":"20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98b4782-4f7f-4a6b-907e-37778db889ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iszt_bix_internet_halozat_koronavirus_jarvany_kapacitasbovites","timestamp":"2020. március. 23. 14:03","title":"25%-kal megugrott a magyar internet forgalma, rendkívüli intézkedéseket vezetett be a BIX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","id":"202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a67db-b5e2-42af-b04b-7dd12f96f6b6","keywords":null,"link":"/360/202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:00","title":"Elsőre vakvágányra futott a MÁV új utazásszervező cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","shortLead":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","id":"20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c78fb67-ecac-4b00-81b6-99b0bbdb886c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 23. 17:37","title":"Ingyentankolást ajánlott fel a francia kórházi dolgozóknak a Total","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]