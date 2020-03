Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b2c80c-8382-4bac-a35e-68d36e4fee7f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy vidéki súlyponti kórház gyógyszertárában jól látni az elképesztő nyomást, amely alatt az egészségügyben dolgozók állnak. 